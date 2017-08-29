Власти нашли кандидата на должность министра обороны

Источник: Noi.md

По его словам, уже найден достойный кандидат на эту должность, и в ближайшем будущем премьер-министр представит на одобрение президенту Игорю Додону его кандидатуру.

«Найден человек, который заслуживает и будет предложен на должность министра обороны. Кто именно это будет, мы объявим в самое ближайшее время. Будем следовать во всем процедуре: премьер-министр объявляет кандидатуру, после чего предлагает ее президенту», — заявил сегодня Канду.