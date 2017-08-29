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11:29 (мск), источник: Noi.md

Власти нашли кандидата на должность министра обороны

В ближайшее время власти объявят, кто станет новым министром обороны, заявил сегодня спикер Андриан Канду, цитируемый Noi.md.

Источник: Noi.md

По его словам, уже найден достойный кандидат на эту должность, и в ближайшем будущем премьер-министр представит на одобрение президенту Игорю Додону его кандидатуру.

«Найден человек, который заслуживает и будет предложен на должность министра обороны. Кто именно это будет, мы объявим в самое ближайшее время. Будем следовать во всем процедуре: премьер-министр объявляет кандидатуру, после чего предлагает ее президенту», — заявил сегодня Канду.

Должность министра обороны стала вакантной в конце декабря прошлого года, после того, как Анатолий Шалару был смещен с должности в результате внутреннего конфликта с лидером ЛП Михаем Гимпу. В настоящее время министерством руководит вице-министр Георгий Галбура.

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