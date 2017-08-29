Власти нашли кандидата на должность министра обороны
В ближайшее время власти объявят, кто станет новым министром обороны, заявил сегодня спикер Андриан Канду, цитируемый Noi.md.
В ближайшее время власти объявят, кто станет новым министром обороны, заявил сегодня спикер Андриан Канду, цитируемый Noi.md.
По его словам, уже найден достойный кандидат на эту должность, и в ближайшем будущем
«Найден человек, который заслуживает и будет предложен на должность министра обороны. Кто именно это будет, мы объявим в самое ближайшее время. Будем следовать во всем процедуре:
Должность министра обороны стала вакантной в конце декабря прошлого года, после того, как Анатолий Шалару был смещен с должности в результате внутреннего конфликта с лидером ЛП Михаем Гимпу. В настоящее время министерством руководит