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11:39 (мск), источник: Sputniknews.kz

Асхат Аймагамбетов временно назначен вице-министром образования

35-летний Асхат Аймагамбетов ранее занимал преподавательские и руководящие должности в Карагандинской области.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 авг — Sputnik. Асхат Аймагамбетов назначен вице-министром образования и науки на период временного отпуска Эльмиры Суханбердиевой, соответствующее постановление подписано в правительстве, сообщает сайт премьер-министра РК.

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Асхат Аймагамбетов родился в 1982 году в Карагандинской области. В 2003 году окончил исторический факультет КарГУ им. Е. Букетова, квалификация «историк, учитель истории».

В 2006 году — юридический факультет Карагандинского института актуального образования «Болашак» по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2002 году в КарГУ им. Е. Букетова, в 2004—2005 годах был председателем ОО «Лига молодежи «Ансар», в 2005—2006 годах являлся директором ТОО «Медиа СП», с 2006 по 2012 годы — преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ.

В 2012—2014 годах занимал должность заместителя акима Нуринского района по социальным вопросам.

С февраля 2014 года и по настоящее время — руководитель управления образования Карагандинской области.

С 2003 по 2012 год в качестве самовыдвиженца избирался депутатом III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, председателем постоянной комиссии по социальным вопросам городского маслихата.

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