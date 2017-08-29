В Госдуму внесли законопроект, разрешающий перенос начала учебного года

Источник: РИА Новости

Депутаты от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Вадим Деньгин внесли соответствующий законопроект в электронную базу нижней палаты парламента во вторник.

«Законопроектом предлагается закрепить за органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования право переносить дату начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. Таким образом, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить ее как раз в зависимости от объективных условий», — сообщается в пояснительной записке законопроекта.

Как отмечают парламентарии, установление 1 сентября в качестве единой даты начала учебного года «продиктовано давней традицией единоначалия и уравнительного единообразия, усиленной установлением на эту дату празднования Дня знаний». Однако обширная география России, разнообразие климатических, национальных, социальных и иных особенностей объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года, считают депутаты.