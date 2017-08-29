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13:05 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Губернатор отчитался перед президентом о том, какую помощь оказывают погорельцам в Ростове

28 августа в Анапе президент России Владимир Путин провел специальное совещание, посвященное ликвидации последствий пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области.

О мерах поддержки погорельцев и о действиях по устранению последствий огненного ЧС перед главой государства отчитался губернатор Василий Голубев. Об этом сообщает сайт донского правительства.

«Сразу же была выплачена единовременная помощь из бюджета Ростова — по 20 тысяч рублей. На следующий день начались выплаты из областного бюджета — по 30 тысяч рублей. Мы выплатили денежные средства семье погибшего: Ростов — 500 тысяч рублей, Ростовская область — один миллион рублей. Сейчас проводим индивидуальную работу с каждым человеком», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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