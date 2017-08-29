Путин поручил решить вопросы с пострадавшими при пожарах без волокиты

Источник: РИА Новости

«Все, что нужно сделать, вы уже сказали на самом деле, здесь повторяться нет необходимости. Но на что хочу обратить внимание — чтобы волокиты не было, особенно связанной с оформлением документов. Где взять людям документы, если они сгорели? Это все нужно держать на контроле», — сказал президент.

Путин отметил, что к пострадавшим следует обращаться с максимальным вниманием, не должно быть «сбоев». «Имею в виду требования оплаты каких-то справок и прочих документов, когда мы сами выдаем деньги из государственной казны для оказания помощи, а с людей еще собирают деньги на оформление каких-то справок. Обратите, пожалуйста, на это внимание», — уточнил он.