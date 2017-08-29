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13:09 (мск), источник: РИА Новости

Путин поручил решить вопросы с пострадавшими при пожарах без волокиты

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о мерах по ликвидации последствий пожаров попросил избежать волокиты при решении вопросов с пострадавшими в Волгоградской области, текст опубликован во вторник на сайте Кремля.

Источник: РИА Новости

«Все, что нужно сделать, вы уже сказали на самом деле, здесь повторяться нет необходимости. Но на что хочу обратить внимание — чтобы волокиты не было, особенно связанной с оформлением документов. Где взять людям документы, если они сгорели? Это все нужно держать на контроле», — сказал президент.

Путин отметил, что к пострадавшим следует обращаться с максимальным вниманием, не должно быть «сбоев». «Имею в виду требования оплаты каких-то справок и прочих документов, когда мы сами выдаем деньги из государственной казны для оказания помощи, а с людей еще собирают деньги на оформление каких-то справок. Обратите, пожалуйста, на это внимание», — уточнил он.

Президент добавил, что необходимо не только как можно скорее решить вопросы с жильем, поскольку уже наступает сентябрь. «Нужно до наступления холодов уже приступить к работе, и не просто приступить к работе, а решить эти вопросы, самые насущные вопросы, потому что уже сентябрь, — по жилью», — добавил он.

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