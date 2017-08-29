Назарбаев назначил двух заместителей Сагинтаеву
Новые должности получили Аскар Жумагалиев и Ерболат Досаев.
Новые должности получили Аскар Жумагалиев и Ерболат Досаев.
Аскар Жумагалиев и Ерболат Досаев назначены заместителями
Как сообщается на сайте президента, глава государства подписал указ о назначении Ерболата Досаева заместителем
Напомним, Аскар Жумагалиев ранее занимал должность руководителя нацкомпании «Казатомпром», с мая 2015 года. А с августа 2014 года занимал пост
Досаев ранее занимал должность председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
Ерболат Аскарбекович Досаев также ранее занимал должность министра национальной экономики Республики Казахстан с 6 августа 2014 года.
Родился 21 мая 1970 года в Алматы, окончил Алматинский энергетический институт, Московский государственный технический Университет им. Баумана.
В разное время работал заместителем председателя правления ЗАО «Банк ТуранАлем», председателем правления ЗАО «АТФ Банк»; советником
В период 2004—2006 годов работал министром здравоохранения РК; в 2006—2012 — председатель Совета директоров АО «КазИнвестБанк»; с 25 сентября 2012 года — министром экономического развития и торговли Республики Казахстан; с 16 января 2013 года — министром экономики и бюджетного планирования.