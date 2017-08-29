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12:13 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев назначил двух заместителей Сагинтаеву

Новые должности получили Аскар Жумагалиев и Ерболат Досаев.

Источник: Nur.kz

Аскар Жумагалиев и Ерболат Досаев назначены заместителями премьер-министра Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.

Как сообщается на сайте президента, глава государства подписал указ о назначении Ерболата Досаева заместителем премьер-министра Республики Казахстан, а также указ о назначении Аскара Жумагалиева заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

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Напомним, Аскар Жумагалиев ранее занимал должность руководителя нацкомпании «Казатомпром», с мая 2015 года. А с августа 2014 года занимал пост вице-министрапо инвестициям и развитию РК.

Досаев ранее занимал должность председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Ерболат Аскарбекович Досаев также ранее занимал должность министра национальной экономики Республики Казахстан с 6 августа 2014 года.

Родился 21 мая 1970 года в Алматы, окончил Алматинский энергетический институт, Московский государственный технический Университет им. Баумана.

В разное время работал заместителем председателя правления ЗАО «Банк ТуранАлем», председателем правления ЗАО «АТФ Банк»; советником премьер-министра Республики Казахстан; председателем агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса; министром финансов Республики Казахстан; управляющим Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане.

В период 2004—2006 годов работал министром здравоохранения РК; в 2006—2012 — председатель Совета директоров АО «КазИнвестБанк»; с 25 сентября 2012 года — министром экономического развития и торговли Республики Казахстан; с 16 января 2013 года — министром экономики и бюджетного планирования.

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