Назарбаев назначил двух заместителей Сагинтаеву

Источник: Nur.kz

Аскар Жумагалиев и Ерболат Досаев назначены заместителями премьер-министра Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.

Как сообщается на сайте президента, глава государства подписал указ о назначении Ерболата Досаева заместителем премьер-министра Республики Казахстан, а также указ о назначении Аскара Жумагалиева заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

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Напомним, Аскар Жумагалиев ранее занимал должность руководителя нацкомпании «Казатомпром», с мая 2015 года. А с августа 2014 года занимал пост вице-министра по инвестициям и развитию РК.

Досаев ранее занимал должность председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Ерболат Аскарбекович Досаев также ранее занимал должность министра национальной экономики Республики Казахстан с 6 августа 2014 года.

Родился 21 мая 1970 года в Алматы, окончил Алматинский энергетический институт, Московский государственный технический Университет им. Баумана.

В разное время работал заместителем председателя правления ЗАО «Банк ТуранАлем», председателем правления ЗАО «АТФ Банк»; советником премьер-министра Республики Казахстан; председателем агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса; министром финансов Республики Казахстан; управляющим Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане.