Назарбаев в онлайн-режиме открыл здание банка низкообогащенного урана
Нурсултан Назарбаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия первого на территории Казахстана здания банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ, передает Tengrinews.kz.
Нурсултан Назарбаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия первого на территории Казахстана здания банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ, передает Tengrinews.kz.
Это событие состоялось в Международный день борьбы против ядерных испытаний, который принят в ООН. Находясь в Астане Президент Казахстана дал старт работе здания банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, который расположен и будет работать в
Идея создания банков ядерного топлива возникла еще в прошлом веке в связи с увеличением стран, которые вели собственные разработки в ядерной сфере. Были предприняты значительные усилия по разработке технологий производства ядерного топлива, которые были бы защищены от использования их в военных целях. Одним из вариантов обеспечения ядерным топливом атомной энергетики было предложение о создании международного резерва такого топлива. Решение о создании банка НОУ МАГАТЭ приняло в 2006 году. Казахстан, являясь крупнейшим производителем урана и обладая возможностями переработки высокообогащенного урана в низкообогащенный, намерен внести свой вклад в развитие мирной ядерной энергии. В 2009 году году Нурсултан Назарбаев объявил о возможности рассмотрения размещения банка на территории Казахстана. 29 июля 2011 года в МАГАТЭ от Казахстана была подана официальная
Создание банков ядерного топлива под управлением МАГАТЭ будет способствовать укреплению режима нераспространения. Создание топливных банков не будет нарушать рыночных механизмов функционирования ядерной отрасли и станет приемлемой альтернативой распространению чувствительных технологий. Для Казахстана весьма важно, что топливо в банке будет находиться под полным контролем МАГАТЭ и в его официальном юридическом владении.