Назарбаев в онлайн-режиме открыл здание банка низкообогащенного урана

Это событие состоялось в Международный день борьбы против ядерных испытаний, который принят в ООН. Находясь в Астане Президент Казахстана дал старт работе здания банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, который расположен и будет работать в Усть-Каменогорске. Перед началом запуска здания банка НОУ Главе государства посредством телемоста сообщили о его готовности. В церемонии открытия здания участвует генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано. Президент Казахстана передал символический ключ генеральному директору МАГАТЭ в знак подтверждения официального открытия здания банка НОУ.

Идея создания банков ядерного топлива возникла еще в прошлом веке в связи с увеличением стран, которые вели собственные разработки в ядерной сфере. Были предприняты значительные усилия по разработке технологий производства ядерного топлива, которые были бы защищены от использования их в военных целях. Одним из вариантов обеспечения ядерным топливом атомной энергетики было предложение о создании международного резерва такого топлива. Решение о создании банка НОУ МАГАТЭ приняло в 2006 году. Казахстан, являясь крупнейшим производителем урана и обладая возможностями переработки высокообогащенного урана в низкообогащенный, намерен внести свой вклад в развитие мирной ядерной энергии. В 2009 году году Нурсултан Назарбаев объявил о возможности рассмотрения размещения банка на территории Казахстана. 29 июля 2011 года в МАГАТЭ от Казахстана была подана официальная заявка-намерение разместить банк НОУ на своей территории. Было предложено две площадки — АО «Ульбинский металлургический завод» в Усть-Каменогорске и Площадка № 5 на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона. МАГАТЭ отдало предпочтение первой. Это старейшее предприятие атомной отрасли, которое более 45 лет работает с подобным материалом.