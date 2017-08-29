Министр образования Челябинской области ответил на критику федерального начальства

Накануне министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила , что шесть регионов не выполнили требования по стопроцентному обеспечению учебниками. Среди них — Удмуртия, Бурятия, Дагестан, Кировская область, Амурская и Челябинская области.

«Учебников у нас, в общем, хватает — у нас не хватает бюджетных средств для приобретения этой литературы. Иными словами, у нас часть учебников приобретается за внебюджетные средства. То есть можно сказать так: по факту Челябинская область оснащена на 100% учебниками, но за бюджетный счет приобретено 85% образовательной литературы, остальные, чаще всего, за счет родительских средств», — комментирует челябинский министр.