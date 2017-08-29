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13:40 (мск), источник: dostup1.ru

Министр образования Челябинской области ответил на критику федерального начальства

Александр Кузнецов: «Учебников у нас, в общем, хватает — у нас не хватает бюджетных средств для приобретения этой литературы».

Школы Челябинской области оснащены учебниками на 100% — об этом во вторник, 29 августа, заявил министр образования и науки региона Александр Кузнецов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Школы в Челябинской области не полностью обеспечены бесплатными учебниками — Васильева

Накануне министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что шесть регионов не выполнили требования по стопроцентному обеспечению учебниками. Среди них — Удмуртия, Бурятия, Дагестан, Кировская область, Амурская и Челябинская области.

«Учебников у нас, в общем, хватает — у нас не хватает бюджетных средств для приобретения этой литературы. Иными словами, у нас часть учебников приобретается за внебюджетные средства. То есть можно сказать так: по факту Челябинская область оснащена на 100% учебниками, но за бюджетный счет приобретено 85% образовательной литературы, остальные, чаще всего, за счет родительских средств», — комментирует челябинский министр.

Напомним, в этом году 1 сентября в Челябинской области за парты сядут более 389 тыс. школьников, из них 52 тыс. — первоклассники.

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