В Омске на выборах в горсовет будет применён QR-код
О новшестве рассказывают членам окружных и участковых избирательных комиссий.
О новшестве рассказывают членам окружных и участковых избирательных комиссий.
Омский облизбирком провёл обучающие семинары для организаторов выборов, сообщает портал «Омская губерния».
На семинарах была рассмотрена технология изготовления протоколов с использованием машиночитаемого кода.
Нововведение с использованием
Технология позволяет преобразовывать итоговые данные результатов голосования с каждого участка. После заполнения протокола в электронном виде на печать будет выводиться