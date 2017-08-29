В Омске на выборах в горсовет будет применён QR-код

Омский облизбирком провёл обучающие семинары для организаторов выборов, сообщает портал «Омская губерния».

На семинарах была рассмотрена технология изготовления протоколов с использованием машиночитаемого кода.

Нововведение с использованием QR-кода будет применено уже на предстоящих выборах 10 сентября. В областном центре 471 избирательный участок оборудуют компьютерами с определёнными техническими характеристиками и специальным программным обеспечением.

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