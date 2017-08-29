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13:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Юрченко обвинил Следственный комитет в подделке документов

29 августа экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко обвинил СК в подделке справки о его банковских счетах, об этом сообщает РБК.

Юрченко обвинил Следственный комитет в подделке документов, сообщает РБК.

Очередные прения прошли 29 августа. Экс-губернатор выступил на них с претензией к СК. Юрченко утверждает, что Следственный комитет фальсифицировал документ с данными о его банковских счетах.

Справку отправили президенту, после чего Юрченко был снят с должности «в связи с утратой доверия».

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Напомним, Василия Юрченко обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий». По данным следствия, в 2010 году Юрченко, пребывая в должности первого заместителя губернатора, отменил назначенный ОАО «ГазТрансКом» открытый аукцион по продаже объекта незавершенного строительства — здания кожвендиспансера по ул. Чаплыгина, 54 площадью 326 кв. м и земельного участка 1 199 кв. м по начальной цене 40,4 млн рублей. Позже он распорядился продать указанное имущество ООО «Тактика», установив максимальную цену не более 20 млн рублей.

По данным предварительного следствия, своими действиями Юрченко причинил ОАО «ГазТрансКом» ущерб в размере не менее 17,7 млн рублей, а также имущественный ущерб в размере 135,7 тысяч рублей. Областной бюджет недополучил 3,2 млн рублей и 517 тысяч рублей дивидендов.

Следователи также обвиняли Юрченко в превышении полномочий при подписании распоряжения о переводе военного полигона в Ордынском районе площадью 17 га из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Общий ущерб для коммерческой организации, которая по договору с полигоном выращивала пшеницу для его нужд, составило не менее 12 млн рублей.

Спустя 2,5 года после этих событий одно из уголовных дел в отношении экс-губернатора было прекращено «за отсутствием состава преступления». Василий Юрченко был отправлен в отставку Президентом 17 марта 2014 года.

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