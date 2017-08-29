В Челябинске будет 2 новых Почетных гражданина

В Челябинске появились два новых Почетных гражданина — звание традиционно присваивается в канун Дня города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги 32-го заседания гордумы, состоявшегося 29 августа.

В этом году администрация города Челябинска ходатайствует о двух кандидатах на это звание. Это художественный руководитель камерного оркестра «Классика» областного ГБУ «Челябинская государственная филармония» Адик Абдурахманов и главный врач ГБУ здравоохранения «Челябинский областной клинический онкологический диспансер», профессор, Заслуженный врач России Андрей Важенин.