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12:59 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске будет 2 новых Почетных гражданина

Звание традиционно присваивается в канун Дня города.

В Челябинске появились два новых Почетных гражданина — звание традиционно присваивается в канун Дня города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги 32-го заседания гордумы, состоявшегося 29 августа.

В этом году администрация города Челябинска ходатайствует о двух кандидатах на это звание. Это художественный руководитель камерного оркестра «Классика» областного ГБУ «Челябинская государственная филармония» Адик Абдурахманов и главный врач ГБУ здравоохранения «Челябинский областной клинический онкологический диспансер», профессор, Заслуженный врач России Андрей Важенин.

Знаки Почетного гражданина будут вручаться в День города, в торжественной обстановке, на главной сцене на площади Революции.

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