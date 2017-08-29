На вооружении прикамских следователей появилась спецаппаратура

Источник: "Российская газета"

Сергей Юрьевич, в этом году в Уголовном кодексе появились статьи, которые относятся к преступлениям, совершенным с помощью Интернета. Заниматься ими должно ваше ведомство. Готовы ли вы к такой работе?

Сергей Сарапульцев: Подобного рода преступления совершались и ранее, просто законодатель теперь придал им нормативную форму. Следствие готово реагировать, весь комплекс необходимых мероприятий уже проведен. Практика расследования таких преступлений активно формируется и обобщается. Актуальна тема склонения пользователей социальных сетей к самоубийству. Поэтому законодатели и правоохранители и озаботились этим явлением. Чтобы его пресечь, в УК РФ введены две статьи: 110.1 и 110.2, в которых указано, что подобные действия влекут наказание вплоть до лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Хотя закон принят только в июне нынешнего года, в производстве уже имеются уголовные дела этой категории. Их расследование связано с порядком извлечения информации из Интернета, скрупулезной аналитической работой. Цель — установление личности преступника и блокировка вредоносных сайтов. Расследование идет во взаимодействии с полицией, прокуратурой, Роскомнадзором и другими контролирующими органами.

Какие еще преступления совершаются с использованием Интернета и как на них реагирует следствие?

Сергей Сарапульцев: Если есть состав преступления, следователи уголовные дела возбуждают. Их перечень достаточно широк. Социальные сети, высокотехнологические гаджеты стали неотъемлемой составляющей нашей жизни.

Наиболее часто расследуемые преступления имеют отношение к сексуальному насилию в отношении несовершеннолетних и малолетних, хищениям собственности, распространению наркотиков, экстремистскому поведению. Подразделения криминалистики следственного комитета оснащены современной техникой, которая позволяет обнаруживать электронные следы преступления, правильно оценивать радиолокационную обстановку, обнаруживать скрытые аудио- и видеоустройства, находить полупроводниковые приборы.

Так, в Горнозаводске при расследовании уголовного дела выяснилось, что злоумышленник продавал наркотики через тайники. Получив деньги на свой электронный кошелек, он с мобильного телефона отправлял покупателям фото с указанием тайников. Телефон обвиняемого был осмотрен с применением программно-аппаратного комплекса «Ufed Touch». В результате из памяти телефона извлечены удаленные снимки, на которых изображены строения и обозначены тайники с наркотическими средствами.

Получается, что расследовать дела сегодня становится гораздо проще. Собрал следы на месте преступления, а эксперты определят, кто его совершил.

Сергей Сарапульцев: Расследование уголовного дела, любого, даже самого простого, — это всегда комплекс мероприятий: допросных, экспертных, оперативных, технических, запросных. Преступление — событие социальное. Изучение разного рода ситуаций: допрос косвенных свидетелей, сбор материалов в отношении объектов изучения и прочее — важная и обязательная работа, на ее основе делают свои заключения эксперты, психиатры и психологи, а на последних стадиях уголовного судопроизводства выносит вердикт суд. Использование криминалистических и экспертных возможностей необходимо и правильно. Но такого следственного действия, как допрос, еще никто не отменял и без него не обойтись.

В вашу компетенцию входит расследование преступлений, связанных с детьми. Это сложная область, имеющая свои особенности. Как вы организуете такую работу?

Сергей Сарапульцев: Наша исключительная процессуальная компетенция и особый приоритет в работе — расследование тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, а также совершенных ими преступных деяний. Детство должно быть защищено, и те, кто совершает преступления в отношении детей, изобличены и наказаны. Поскольку психика малолетних и несовершеннолетних объективно не сформирована и неустойчива, следственная работа с такими свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми требует особого подхода и подготовки.

Следователи проходят дополнительное обучение и участвуют в программах повышения квалификации. Одного прослушивания курса лекций недостаточно. Мы активно участвуем в обсуждении проблемы детской и подростковой преступности на разных уровнях.

В общем, следователь — это правоприменитель, который должен уметь использовать свои профессиональные знания и навыки в конкретное время, в конкретном месте и конкретных обстоятельствах своевременно и в соответствии с законом.

Расследование каких преступлений находится на особом контроле? Как выглядит Пермский край на фоне других регионов РФ?

Сергей Сарапульцев: На особом контроле разного уровня всегда находятся уголовные дела, связанные с совершением квалифицированных убийств, особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, преступлений, потерпевшими в которых стали большие группы людей. Это могут быть массовые отравления, чрезвычайные ситуации, масштабная невыплата заработной платы. Или ситуации, когда задеты права наиболее социально уязвимых групп людей, преступления, получившие большой общественный резонанс, связанные с особо важными государственными задачами и социальными проектами.

Уровень общеуголовной преступности в Пермском крае традиционно высок. Причины, на мой взгляд, кроются в том, что регион до конца не оправился от социально-экономических потрясений, вызванных распадом СССР.

Люди в быту выпивают, совершают ошибки. У нас много учреждений уголовно-исполнительной системы — тюрем и колоний, потому и повторно преступления совершаются достаточно часто. Как видим, налицо целый комплекс причин. Снижение уровня преступности — задача, стоящая не только перед правоохранительными органами, но и перед государственными, муниципальными структурами, институтами гражданского общества. Следственный комитет в эту работу вовлечен непосредственно и самым активным образом. Структура органа полностью сформирована. Основной блок составляют следственные подразделения и отделения криминалистики, процессуального контроля и другие. Такая организация на практике показала свою надежность при решении поставленных задач.

Вместе с развитием общества совершенствуется и экспертно-техническое оснащение. Сегодня на вооружении подразделений криминалистики СКР находятся высокотехнологичные уникальные устройства, которые позволяют в кратчайшие сроки отыскивать следы, изучать события, проводить экспертизы. Работают высокопрофессиональные криминалисты и эксперты, имеющие за плечами годы сложной следственной, исследовательской и оперативной практики. Это наш боевой отряд, можно сказать, авангард, готовый работать в любое время и при любых обстоятельствах.

Справка «РГ».