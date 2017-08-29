Десять учителей из Башкирии встретят 1 сентября в Республике Таджикистан

«Таджикистан сегодня является одним из приоритетных, стратегических партнеров нашей страны. Очень приятно, что педагоги России откликнулись на призыв Совета Федерации, с которым мы обратились к педагогическому сообществу через органы власти российских регионов, и решили принять участие в этом проекте. Уже сегодня их встретит гостеприимный Таджикистан, и они направятся по своим новым школам — в Душанбе, Гиссаре, Бустоне, Кулябе и других городах. Как подчеркнула Председатель СФ Валентина Матвиенко, напутствуя учителей перед поездкой, их работа — это миссия настоящих «послов доброй воли», «послов знаний и российской культуры. И очень отрадно, что в сформированную группу больше всего отобрано учителей из Башкортостана. Это означает, что знания, умения, опыт педагогической школы Башкортостана ценится в России и в мире», — сказала Лилия Гумерова.