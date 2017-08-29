Десять учителей из Башкирии встретят 1 сентября в Республике Таджикистан

Об этом сообщила сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова на встрече, посвященной старту российско-таджикского культурно-образовательного проекта, которая прошла в Совете Федерации с участием Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, Посла России в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова, Посла Таджикистана в России Имомуддина Сатторова.
Лилия Гумерова отметила, что поездка учителей — это первый подобный опыт, имеющий большое значение для развития двусторонних отношений.
«Таджикистан сегодня является одним из приоритетных, стратегических партнеров нашей страны. Очень приятно, что педагоги России откликнулись на призыв Совета Федерации, с которым мы обратились к педагогическому сообществу через органы власти российских регионов, и решили принять участие в этом проекте. Уже сегодня их встретит гостеприимный Таджикистан, и они направятся по своим новым школам — в Душанбе, Гиссаре, Бустоне, Кулябе и других городах. Как подчеркнула Председатель СФ Валентина Матвиенко, напутствуя учителей перед поездкой, их работа — это миссия настоящих «послов доброй воли», «послов знаний и российской культуры. И очень отрадно, что в сформированную группу больше всего отобрано учителей из Башкортостана. Это означает, что знания, умения, опыт педагогической школы Башкортостана ценится в России и в мире», — сказала Лилия Гумерова.