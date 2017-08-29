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12:58 (мск), источник: РИА Крым

Главным архитектором Крыма должен быть местный специалист — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости (Крым). В начале сентября власти Крыма объявят конкурс на замещение должности главного архитектора Республики. Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Конкурс (на замещение должности главного архитектора — ред.) будет объявлен с 1 по 5 сентября», — сказал руководитель региона.

Кресло главного архитектора Крыма пустует с июля. То, что вакансия свободна столь долгий период, Аксенов объяснил «отсутствием кадров и недостаточной системой мотивации».

При этом он выразил уверенность, что пост главного архитектора должен занять крымчанин.

«К сожалению, приезжающие сюда работники не знают наших нюансов. Им нужно полгода, чтобы вникнуть. А сегодняшняя задача нашей архитектуры — разобраться с наследием украинского периода. На мой взгляд, люди, которые работали и проживали в Крыму, имеют больше шансов успешно завершить этот процесс. Поэтому тут нужен местный человек», — пояснил Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 11 июля глава Крыма Сергей Аксенов освободил от должности главного архитектора Республики Анну Цареву, которая приехала из Москвы и занимала этот пост с марта 2017 года. Ее увольнение Аксенов пояснил кабинетным стилем руководства и низкой скоростью работы.

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