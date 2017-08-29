Главным архитектором Крыма должен быть местный специалист — Аксенов

Источник: РИА "Новости"

«Конкурс (на замещение должности главного архитектора — ред.) будет объявлен с 1 по 5 сентября», — сказал руководитель региона.

Кресло главного архитектора Крыма пустует с июля. То, что вакансия свободна столь долгий период, Аксенов объяснил «отсутствием кадров и недостаточной системой мотивации».

При этом он выразил уверенность, что пост главного архитектора должен занять крымчанин.

«К сожалению, приезжающие сюда работники не знают наших нюансов. Им нужно полгода, чтобы вникнуть. А сегодняшняя задача нашей архитектуры — разобраться с наследием украинского периода. На мой взгляд, люди, которые работали и проживали в Крыму, имеют больше шансов успешно завершить этот процесс. Поэтому тут нужен местный человек», — пояснил Аксенов.