Назарбаев предостерег от силового противостояния РФ и США

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 авг — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил обеспокоенность ужесточением санкционного противостояния между США и Россией.

«Мы обеспокоены ужесточением санкционного противостояния сегодня между США и Россией. Полагаем, что это ведет к нарастанию напряженности между двумя ведущими ядерными государствами в мире, и, в целом, это не может не вселять беспокойство для всего человечества. Здесь принципиально важно не допустить перерастания торгово-экономических конфликтов в силовое противостояние», — сказал Назарбаев на церемонии открытия здания банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.

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Президент отметил, что в ситуации вокруг КНДР Казахстан решительно поддерживает резолюцию Совбеза ООН 2371.

«Полагаем, что серьезная платформа для сотрудничества трех ядерных государств — США, России, Китая может начаться именно в этом вопросе», — добавил глава государства.

Он выразил уверенность, что сегодня время требует вещей: глобальной координации, политической воли, решительного взаимодействия.

«Надо обязательно вернуть в международную жизнь политическое доверие и системный диалог. Со своей стороны Казахстан вносит вклад в разрешение сложных мировых проблем по мере своих сил и возможностей», — заключил Назарбаев.

Сенат США в конце июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Закон был подписан президентом Дональдом Трампом. Документ, в частности, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

22 августа США расширили санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве группу компаний «Гефест».

В ответ на антироссийские санкции президент России Владимир Путин поручил, чтобы число сотрудников дипмиссии США в России сравнялось с числом российских дипломатов в США и сократилось таким образом до 455 человек. В связи с этим 755 сотрудников диппредставительств США придется покинуть Россию. Также американскому посольству запретили использовать склад и дачу в Москве.