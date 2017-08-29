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13:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев предостерег от силового противостояния РФ и США

Глава Казахстана обеспокоен нарастанием напряженности между двумя ядерными державами и призвал их объединиться.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 авг — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил обеспокоенность ужесточением санкционного противостояния между США и Россией.

«Мы обеспокоены ужесточением санкционного противостояния сегодня между США и Россией. Полагаем, что это ведет к нарастанию напряженности между двумя ведущими ядерными государствами в мире, и, в целом, это не может не вселять беспокойство для всего человечества. Здесь принципиально важно не допустить перерастания торгово-экономических конфликтов в силовое противостояние», — сказал Назарбаев на церемонии открытия здания банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.

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Президент отметил, что в ситуации вокруг КНДР Казахстан решительно поддерживает резолюцию Совбеза ООН 2371.

«Полагаем, что серьезная платформа для сотрудничества трех ядерных государств — США, России, Китая может начаться именно в этом вопросе», — добавил глава государства.

Он выразил уверенность, что сегодня время требует вещей: глобальной координации, политической воли, решительного взаимодействия.

«Надо обязательно вернуть в международную жизнь политическое доверие и системный диалог. Со своей стороны Казахстан вносит вклад в разрешение сложных мировых проблем по мере своих сил и возможностей», — заключил Назарбаев.

Сенат США в конце июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Закон был подписан президентом Дональдом Трампом. Документ, в частности, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

22 августа США расширили санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве группу компаний «Гефест».

В ответ на антироссийские санкции президент России Владимир Путин поручил, чтобы число сотрудников дипмиссии США в России сравнялось с числом российских дипломатов в США и сократилось таким образом до 455 человек. В связи с этим 755 сотрудников диппредставительств США придется покинуть Россию. Также американскому посольству запретили использовать склад и дачу в Москве.

В июле КНДР запустила две баллистические ракеты за один месяц. Мировое сообщество призвало страну отказаться от ядерных амбиций ради всеобщей безопасности. Казахстан резко осудил политику Северной Кореи, подрывающую коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты.

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