Заседание регионального совета Иркутской области состоится в октябре

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава Иркутской области планирует провести первое за год заседание регионального совета в октябре. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко на своей пресс-конференции сегодня, 29 августа. Часть вопрос для первого заседания уже готова — например, результаты перераспределениея средств консолидированного бюджета. Это будет первое заседание регсовета с августа 2016 года, которое сорвалось из-за «демарша мэров». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Результаты перераспределения неоднозначные. Некоторые муниципалитеты от этих решений потеряли в доходах. Надо рассуждать не по-чапаевски: шашкой махнуть — а давайте сюда передадим, туда передадим. Накопилось много вопросов, которые нужно обсудить», — сказал Сергей Левченко.

Напомним, в августе 2016 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил перенести заседание регионального совета на более поздний срок и доработать его повестку с учетом неготовности ряда мэров к отчету по поставленным вопросам.