Заседание регионального совета Иркутской области состоится в октябре
Встреча губернатора с главами муниципалитетов станет первой со времен «демарша мэров» в августе 2016 года.
Встреча губернатора с главами муниципалитетов станет первой со времен «демарша мэров» в августе 2016 года.
Глава Иркутской области планирует провести первое за год заседание регионального совета в октябре. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко на своей
«Результаты перераспределения неоднозначные. Некоторые муниципалитеты от этих решений потеряли в доходах. Надо рассуждать не по-чапаевски: шашкой махнуть — а давайте сюда передадим, туда передадим. Накопилось много вопросов, которые нужно обсудить», — сказал Сергей Левченко.
Напомним, в августе 2016 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил перенести заседание регионального совета на более поздний срок и доработать его повестку с учетом неготовности ряда мэров к отчету по поставленным вопросам.
Члены Совета Ассоциации муниципальных образований Иркутской области просили губернатора перенести заседание регионального совета, которое было назначено на 16 августа. Мэры были не согласны с повесткой заседания и считают ее неактуальной.