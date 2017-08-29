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13:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Заседание регионального совета Иркутской области состоится в октябре

Встреча губернатора с главами муниципалитетов станет первой со времен «демарша мэров» в августе 2016 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава Иркутской области планирует провести первое за год заседание регионального совета в октябре. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко на своей пресс-конференции сегодня, 29 августа. Часть вопрос для первого заседания уже готова — например, результаты перераспределениея средств консолидированного бюджета. Это будет первое заседание регсовета с августа 2016 года, которое сорвалось из-за «демарша мэров». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Результаты перераспределения неоднозначные. Некоторые муниципалитеты от этих решений потеряли в доходах. Надо рассуждать не по-чапаевски: шашкой махнуть — а давайте сюда передадим, туда передадим. Накопилось много вопросов, которые нужно обсудить», — сказал Сергей Левченко.

Напомним, в августе 2016 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил перенести заседание регионального совета на более поздний срок и доработать его повестку с учетом неготовности ряда мэров к отчету по поставленным вопросам.

Члены Совета Ассоциации муниципальных образований Иркутской области просили губернатора перенести заседание регионального совета, которое было назначено на 16 августа. Мэры были не согласны с повесткой заседания и считают ее неактуальной.

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