Воронежский губернатор обсудил с руководством МЧС выплаты на жильё спасателям

Источник: Вести - Воронеж

Встреча состоялась через несколько дней после того, как воронежские пенсионеры вышли на пикет с требованиями выплатить им положенные компенсации на покупку жилья.

Игорь Кобзев добавил, что на федеральном уровне ведется работа по выделению субсидий для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам МЧС России, военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы и тем сотрудникам МЧС, в семьях которых четверо и более детей.

Однако поддержки со стороны государства не ощущают воронежские пенсионеры МЧС: пока они работали, жили в служебных квартирах, но после выхода на пенсию вместе с семьями оказались бездомными. То, что социальная выплата им положена, подтверждают документы. Но денег, отвечают в МЧС, нет. Неоднократно экс-спасатели обращались в суды разных инстанций и даже попали на приём к министру Владимиру Пучкову, но вопрос так и остался нерешённым.

— Всё время обещали, обещали: неделю, две, три постой, подожди. Ничего не изменилось, одни обещания. Просто про нас забыли. Когда надо было тушить и спасать, мы были нужны, а когда ушли на пенсию — уже нет, — ранее рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» пенсионер МЧС Владимир Смотров.