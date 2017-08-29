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13:52 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский губернатор обсудил с руководством МЧС выплаты на жильё спасателям

Общая сумма выплат на финансирование жилищного обеспечения сотрудников МЧС России в 2017 году превысит миллиард рублей, сообщил директор департамента кадровой политики МЧС России Игорь Кобзев губернатору Алексею Гордееву в понедельник, 28 августа.

Источник: Вести - Воронеж

Встреча состоялась через несколько дней после того, как воронежские пенсионеры вышли на пикет с требованиями выплатить им положенные компенсации на покупку жилья.

Игорь Кобзев добавил, что на федеральном уровне ведется работа по выделению субсидий для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам МЧС России, военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы и тем сотрудникам МЧС, в семьях которых четверо и более детей.

Однако поддержки со стороны государства не ощущают воронежские пенсионеры МЧС: пока они работали, жили в служебных квартирах, но после выхода на пенсию вместе с семьями оказались бездомными. То, что социальная выплата им положена, подтверждают документы. Но денег, отвечают в МЧС, нет. Неоднократно экс-спасатели обращались в суды разных инстанций и даже попали на приём к министру Владимиру Пучкову, но вопрос так и остался нерешённым.

— Всё время обещали, обещали: неделю, две, три постой, подожди. Ничего не изменилось, одни обещания. Просто про нас забыли. Когда надо было тушить и спасать, мы были нужны, а когда ушли на пенсию — уже нет, — ранее рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» пенсионер МЧС Владимир Смотров.

Теперь воронежские экс-спасатели, если в очередной раз услышат об отсутствии в МЧС денег, обещают объявить голодовку и отправиться в Москву вместе с коллегами из других регионов.

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