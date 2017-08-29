Додон не узнал причины объявления Рогозина персоной нон грата

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил во вторник, что, объявив вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата в республике, кабмин преследовал цель ухудшить двусторонние отношения с РФ.

Лидер республики созвал во вторник заседание Высшего совета безопасности, однако премьер Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду проигнорировали его. Додон назвал это решение странным. По словам президента, среди вопросов, которые были включены для обсуждения членами Совета, был и пункт, касающийся объявления Рогозина персоной нон грата. Как отметил Додон, министерство иностранных дел так и не привело никаких аргументированных доводов.

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«То, что они не пришли на заседание Совбеза, подтверждает наши предположения — это было политическое решение, за которым не было законных аргументов, а целью подобного шага было ухудшение двусторонних отношений с РФ. Не исключаю, что это решение было продиктовано партнерами Демпартии из-за океана», — сказал Додон.

Как подчеркнул президент, с начала года благодаря его стараниям удалось восстановить экспорт ряда видов молдавской продукции в РФ, решить вопросы мигрантов и т. д.

Он отметил, что не защищает интересы Рогозина или какого-то другого человека.

«Защищаю национальные интересы Молдовы и выступаю за восстановление отношений с РФ. Всегда говорил, что я — за хорошие отношения со всеми. Поэтому сегодняшнее решение Демпартии и парламентского большинства не имеет ничего общего с национальными интересами республики, — заявил Додон.

Лидер республики не исключил, что может дойти и до того, «когда состав совета безопасности сможет созываться и без участия Демпартии и парламента».

Ранее правительство Молдовы объявило Рогозина персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые «несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер».