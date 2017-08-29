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13:35 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь может отойти от «жесткого» распределения бюджетников

Первое рабочее место для выпускников должно быть преференцией, а не каторгой, уверен парламентарий.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Беларуси следует уходить от существующей модели распределения выпускников высших учебных заведений, такое мнение в эфире Sputnik высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

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Получившие высшее образование за счет средств бюджета выпускники должны «отработать» свой диплом — их распределяют на первые рабочие места в соответствии с экономической и социальной необходимостью.

Сохранять распределение в Беларуси будут — в первую очередь, на социально важных специальностях: медицинских, педагогических. Однако практика распределения, напомнил Марзалюк, не только советская, но и дореволюционная. «Еще в дореволюционной России если ты учился за счет бюджета — ты потом отрабатывал ровно столько, сколько учился», — отметил парламентарий.

«Но вообще, первое рабочее место должно быть преференцией, а не каторгой», — уверен депутат.

По мнению главы профильной комиссии, необходимо повышать ответственность заказчиков кадров. Кроме того, не должно быть подобных ситуаций, когда распределение по некоторым специальностям становится проблемой самого выпускника.

«От жесткого распределения, это моя личная точка зрения, в ближайшей, средне- или краткосрочной перспективе нам надо отходить, а по ряду специальностей — уже пора. Первое место на массовых специальностях нужно предоставлять по согласию. Есть возможность ехать по распределению — езжай, нет — ищи сам первое рабочее место», — заявил Марзалюк.

При этом парламентарий лично знаком с ситуациями, когда выпускники-бюджетники добивались «свободного диплома» разными методами, а потом сталкивались с проблемой — не могли найти работу по специальности.

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