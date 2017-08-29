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13:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Семилукском районе объявили конкурс на должность главного архитектора

Конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела архитектуры и строительства объявили в Семилукском районе во вторник, 29 августа. Имя нового главного архитектора района станет известно в октябре 2017 года. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в райадминистрации.

Источник: РИА "Воронеж"

Конкурс состоит из двух этапов. Документы от соискателей принимают с 29 августа по 19 сентября. Второй этап конкурса — собеседование с претендентами начнется 21 сентября.

У соискателей должно быть высшее образование по специальностям: «Государственное и муниципальное управление», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Градостроительство», «Архитектура», «Строительство», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника» «Технологические машины и оборудование», «Землеустройство и кадастры», «Землеустройство», «Земельный кадастр». Претенденты должны иметь не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по специальности. Для обладателей дипломов с отличием — не менее одного года стажа муниципальной службы или работы по специальности.

Бывший начальник отдела архитектуры и строительства Семилукской райадминистрации Оксана Головина уволилась по собственному желанию в понедельник, 21 августа. Она занимала должность с января 2013 года. Оксана Головина перешла на работу в мэрию Воронежа.

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