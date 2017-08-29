В Семилукском районе объявили конкурс на должность главного архитектора

У соискателей должно быть высшее образование по специальностям: «Государственное и муниципальное управление», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Градостроительство», «Архитектура», «Строительство», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника» «Технологические машины и оборудование», «Землеустройство и кадастры», «Землеустройство», «Земельный кадастр». Претенденты должны иметь не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по специальности. Для обладателей дипломов с отличием — не менее одного года стажа муниципальной службы или работы по специальности.