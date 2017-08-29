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13:45 (мск), источник: Sputnik.by

Марзалюк: и гимназии, и лицеи в Беларуси останутся

Парламентарий прокомментировал громкое заявление главы Минобразования о будущем белорусских «элитарных» учреждений среднего образования.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Гимназии и лицеи в Беларуси уничтожать не будут, однако необходимо вести разговор о повышении контроля за порядком поступления в них, такое мнение в эфире Sputnik высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

В рамках Республиканского педсовета глава Минобразования Игорь Карпенко критически отозвался о белорусских гимназиях и предложил поступать в них не в пятом, а в девятом классе. По мнению министра, в пятом классе выбор в пользу гимназий делают не сами дети, а их родители. При этом часто возникают скандалы — когда отличники не проходят отбор.

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«И гимназии остаются, и лицеи остаются. Их никто не собирается уничтожать. Другой вопрос, что возможны какие-то подвижки в этом вопросе, но уничтожать их никто не собирается», — подчеркнул Марзалюк.

По словам парламентария, его собственный сын также гимназист, и он этим гордится. «Он отбор проходил, хотя это не должно было быть, в первом классе — тесты все равно сдавали», — рассказал депутат.

Гость эфира Sputnik отметил: «Самое качественное, что есть в гимназиях и лицеях — дети, желающие учиться».

«Никто не собирается уничтожать гимназии и лицеи. Другое дело, что боль и горечь, с которой высказывался министр, было связано с неблаговидными поступками. Понимаете, есть пять гимназий в Минске, где гениев, наверное приняли — на десятки все экзамены сдали. Я сам, наверное, запрос отправлю… Мне просто интересно, чтобы в этих замечательных гимназиях дети написали экзамены или контрольные, а проверили их потом независимо в зашифрованном виде», — добавил глава комитета.

Парламентарий привел пример: иногда дети сдают экзамены на десятки при поступлении, а после первой четверти «вдруг гениальность куда-то пропадает».

«Речь идет о коррупционной заинтересованности отдельных товарищей. Если в высшей школе мы при помощи тестов избавились от колоссальной проблемы коррупции, а вот в средних элитарных учебных заведениях с этим есть проблемы. Должен быть контроль за поступлением в гимназию», — заключил Марзалюк.

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