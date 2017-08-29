Аксенов о кадровых перестановках: опасаться надо всем, кто плохо работает

Источник: РИА "Новости"

«Все хотите знать. Это не самоцель, но надоело», — сказал Аксенов журналистам, отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках в руководстве города.

Ранее Аксенов заявил, что намерен направить представление на сессию горсовета Симферополя об объявлении выговора главе администрации Геннадию Бахареву из-за отсутствия реакции по демонтажу торговых объектов и ненадлежащей уборки мусора.

«Опасаться надо всем, кто плохо работает. Ничего личного. Вам будет приятно, если с точки зрения успеваемости я буду 85-й в стране? Нет, вы скажете: давайте найдем другого руководителя. Есть принципы работы, я коллегам объяснил, что я за них работать не буду, разорваться не могу. Когда они заставляют меня погружаться в детали, за кого я буду работать — я буду понимать, что у меня стоит вопрос замены данных кадров. Я же не забиваю голову руководителю государства деталями, которые я должен решать сам — от люка до пожарной лестницы», — заявил Аксенов.

Глава Крыма рассказал, что на прошлой неделе вместе с главой администрации Симферополя ездил в Крымский федеральный университет и разбирался с арбузами и дынями, которые лежали на ступеньках общежития.