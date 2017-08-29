Нижегородская природоохранная прокуратура вынесла 12 представлений о сносе незаконных построек в водоохранных зонах
Как сообщает Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратур, всего было выявлено 600 нарушений.
Как сообщает Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратур, всего было выявлено 600 нарушений.
Согласно информации, прокуратурой были выявлены 600 фактов возведения незаконных построек в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Семеновске, Чкаловске, Володарске, Красной Горке, Горбатове, а также в Богородском, Лысковском и Воротынском районах. В адрес глав администраций вышеназванных муниципальных образований было внесено 12 представлений об устранении нарушений. Главами администраций Нижнего Новгорода, Богородского района и Володарска принимаются все необходимые меры по сносу незаконных построек.
Тем не менее, не все главы МСУ приняли меры по требованию прокуратуры. Глава администрации Лысковского района Владимир Першин заявил, что объекты в природоохранных зонах водных объектов не имеют отношения к органам местного самоуправления и в связи с этим никаких мер они принять не могут. Аналогичная ситуация сложилась у глав администраций Варежского, Таремского сельсоветов Павловского района и Горбатова.
Природоохранной прокуратурой в настоящее время ведется работа по подготовке административных исков о бездействие властей с целью принудить их устранить нарушения.