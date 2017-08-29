Нижегородская природоохранная прокуратура вынесла 12 представлений о сносе незаконных построек в водоохранных зонах

Согласно информации, прокуратурой были выявлены 600 фактов возведения незаконных построек в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Семеновске, Чкаловске, Володарске, Красной Горке, Горбатове, а также в Богородском, Лысковском и Воротынском районах. В адрес глав администраций вышеназванных муниципальных образований было внесено 12 представлений об устранении нарушений. Главами администраций Нижнего Новгорода, Богородского района и Володарска принимаются все необходимые меры по сносу незаконных построек.

Тем не менее, не все главы МСУ приняли меры по требованию прокуратуры. Глава администрации Лысковского района Владимир Першин заявил, что объекты в природоохранных зонах водных объектов не имеют отношения к органам местного самоуправления и в связи с этим никаких мер они принять не могут. Аналогичная ситуация сложилась у глав администраций Варежского, Таремского сельсоветов Павловского района и Горбатова.