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14:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородская природоохранная прокуратура вынесла 12 представлений о сносе незаконных построек в водоохранных зонах

Как сообщает Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратур, всего было выявлено 600 нарушений.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, прокуратурой были выявлены 600 фактов возведения незаконных построек в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Семеновске, Чкаловске, Володарске, Красной Горке, Горбатове, а также в Богородском, Лысковском и Воротынском районах. В адрес глав администраций вышеназванных муниципальных образований было внесено 12 представлений об устранении нарушений. Главами администраций Нижнего Новгорода, Богородского района и Володарска принимаются все необходимые меры по сносу незаконных построек.

Тем не менее, не все главы МСУ приняли меры по требованию прокуратуры. Глава администрации Лысковского района Владимир Першин заявил, что объекты в природоохранных зонах водных объектов не имеют отношения к органам местного самоуправления и в связи с этим никаких мер они принять не могут. Аналогичная ситуация сложилась у глав администраций Варежского, Таремского сельсоветов Павловского района и Горбатова.

Природоохранной прокуратурой в настоящее время ведется работа по подготовке административных исков о бездействие властей с целью принудить их устранить нарушения.

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