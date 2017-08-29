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14:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Региональная информсистема в сфере закупок заработает к концу 2018 года

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников подписал постановление о создании региональной информационной системы в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Пермского края.

Источник: РИА "Новости"

Система предназначена для автоматизации процессов размещения госзакупок, ведения реестра контрактов и результатов выполненных работ, контроля и мониторинга в этой сфере. Также она должна содержать шаблоны документов и каталог товаров, работ и услуг госзаказа края.

Оператором системы выступит краевое министерство информационного развития и связи.

Постановление предусматривает создание государственного учреждения Пермского края в сфере осуществления закупок. Система будет вводиться в эксплуатацию в три этапа, окончательный ввод системы в эксплуатацию запланирован к 31 декабря 2018 года.

Как ранее сообщал «Ъ», победителем конкурса на выполнение работ по автоматизации закупочной деятельности в Пермском крае признано московское ООО «Итарго», оценившее разработку системы в 37,4 млн руб.

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