Региональная информсистема в сфере закупок заработает к концу 2018 года

Система предназначена для автоматизации процессов размещения госзакупок, ведения реестра контрактов и результатов выполненных работ, контроля и мониторинга в этой сфере. Также она должна содержать шаблоны документов и каталог товаров, работ и услуг госзаказа края.

Постановление предусматривает создание государственного учреждения Пермского края в сфере осуществления закупок. Система будет вводиться в эксплуатацию в три этапа, окончательный ввод системы в эксплуатацию запланирован к 31 декабря 2018 года.



Как ранее сообщал «Ъ», победителем конкурса на выполнение работ по автоматизации закупочной деятельности в Пермском крае признано московское ООО «Итарго», оценившее разработку системы в 37,4 млн руб.