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17:00 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов не исключает смену руководства Алушты в ближайшие недели

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости (Крым). В ближайшее время в руководстве Алушты могут произойти кадровые перемены. Об этом журналистам в Симферополе рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В Алуште ситуация нездоровая, управляемость слабая. Виталий Германович Нахлупин (вице-премьер Крыма — ред.) делегирован туда на две недели в режиме внешнего управления с кадровыми полномочиями с целью определения реальной ситуации. Там, я уверен, в ближайшие дни будут отставки замов. Если будет необходимость принять решение о смене главы администрации, через две недели Виталий Германович об этом публично доложит», — заявил Аксенов.

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Он также добавил, что опасаться за свои должности следует всем руководителям муниципалитетов, которые «плохо работают».

«Этот процесс (смены руководителей администраций — ред.) будет продолжаться и дальше до тех пор, пока в органы власти не придут вменяемые люди, готовые за зарплату честно выполнять поставленные задачи, не подводя страну и крымчан. По-другому не будет», — пообещал Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в понедельник глава Республики Сергей Аксенов анонсировал серьезные кадровые ротации в исполнительной власти. В частности, по его словам, заявления об увольнении по собственному желанию подали глава администрации Джанкойского района Александр Бочаров, руководитель администрации Кировского района Анатолий Покидченко, глава администрации Красногвардейского района Владимир Ганага, руководитель администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Феодосии Светлана Гевчук.

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