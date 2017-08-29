Аксенов не исключает смену руководства Алушты в ближайшие недели

Источник: РИА "Новости"

«В Алуште ситуация нездоровая, управляемость слабая. Виталий Германович Нахлупин (вице-премьер Крыма — ред.) делегирован туда на две недели в режиме внешнего управления с кадровыми полномочиями с целью определения реальной ситуации. Там, я уверен, в ближайшие дни будут отставки замов. Если будет необходимость принять решение о смене главы администрации, через две недели Виталий Германович об этом публично доложит», — заявил Аксенов.

Он также добавил, что опасаться за свои должности следует всем руководителям муниципалитетов, которые «плохо работают».

«Этот процесс (смены руководителей администраций — ред.) будет продолжаться и дальше до тех пор, пока в органы власти не придут вменяемые люди, готовые за зарплату честно выполнять поставленные задачи, не подводя страну и крымчан. По-другому не будет», — пообещал Аксенов.