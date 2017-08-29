Спасибо мэру за победу: Дубровский наградил Тефтелева «за самый благоустроенный город»

Глава Челябинска Евгений Тефтелев получил почетный диплом за победу в конкурсе самых благоустроенных городов региона, — церемония награждения состоялась во вторник, 29 августа, в ходе совещания губернатора Бориса Дубровского с главами муниципалитетов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В минувшие два года в областном конкурсе на благоустройство побеждал Магнитогорск. В этом году металлургическую столицу обогнал Челябинск, на третьем месте — Миасс.

Южноуральск стал лидером среди городов с населением менее 100 тыс. жителей. Второе и третье места достались соответственно Сатке — лидеру прошлого сезона — и Еманжелинску.

Пласт — «золотой» город, который несколько лет подряд удерживает первенство по благоустройству среди городов с населением до 30 тыс. жителей. С большим отрывом от лидера второе и третье места в конкурсе разделили Катав-Ивановск и Межевое.

Лучшими сельскими территориями оказались Увельское и Андреевское поселения.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля, в этом году из 319 муниципальных образований в конкурсе приняли участие 42. Это больше, чем в прошлом году: тогда на конкурс заявились 28 муниципалитетов. «Начиная со следующего года у конкурса появится призовой фонд — 27 млн рублей. Деньги будут распределены между тремя победителями в каждой категории», — сказал чиновник.