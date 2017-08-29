Освободить пенсионеров от платы за капремонт намерены нижегородские парламентарии
Депутаты регионального Заксобрания подготовили законопроект, освобождающий от уплаты взносов на капремонт всех пенсионеров старше 80 лет.
Депутаты регионального Заксобрания подготовили законопроект, освобождающий от уплаты взносов на капремонт всех пенсионеров старше 80 лет.
Об этом в интервью ГТРК «Нижний Новгород» сообщила исполняющая обязанности председателя законодательного собрания Ольга Щетинина. На данный момент такая возможность предоставляется только региональным льготникам.
А федеральным льготникам, среди которых инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, люди, пострадавшие при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 50% ремонта приходится оплачивать самостоятельно. Эту несправедливость устранят.
Кроме того, предполагается рассмотреть проблемы ТСЖ, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Сейчас их вынуждают платить налог со всех средств, поступающих на счета товарищества.