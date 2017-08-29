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16:04 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Освободить пенсионеров от платы за капремонт намерены нижегородские парламентарии

Депутаты регионального Заксобрания подготовили законопроект, освобождающий от уплаты взносов на капремонт всех пенсионеров старше 80 лет.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в интервью ГТРК «Нижний Новгород» сообщила исполняющая обязанности председателя законодательного собрания Ольга Щетинина. На данный момент такая возможность предоставляется только региональным льготникам.

А федеральным льготникам, среди которых инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, люди, пострадавшие при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 50% ремонта приходится оплачивать самостоятельно. Эту несправедливость устранят.

Кроме того, предполагается рассмотреть проблемы ТСЖ, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Сейчас их вынуждают платить налог со всех средств, поступающих на счета товарищества.

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