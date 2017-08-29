Сергей Левченко: Не надо привязывать строительство нового стадиона к чемпионату по бэнди

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава региона попросил не привязывать строительство нового дворца спорта к проведению XXIX чемпионата по бэнди, так как Иркутская область проводила соревнования и без него. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Губернатор рассказал, что была достигнута предварительная договоренность с международной федерацией хоккея с мячом о строительстве стадиона до 2019 года. Также обсуждалось выделение федеральных средств на строительство стадиона с полем для бэнди и несколькими дорожками для конькобежцев.

«Это очень масштабный проект, он стоит около 5 млрд рублей. Мы не можем полностью профинансировать его, но работаем в этом направлении работаем. Уже вышли на ряд компаний, готовых строить “под ключ”. У нас есть шанс получить этот объект к февралю-марту 2020 года, но я не стал бы напрямую привязывать его строительство к чемпионату мира. Мы уже проводили чемпионаты и без этого дворца», — заявил Сергей Левченко.

Напомним, XXIX Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2019 году состоится в Швеции. Об этом сказал министр спорта Иркутской области Илья Резник. По его словам, это связано с тем, что в России проводится много чемпионатов и федерация Швеции попросила рассмотреть возможность перенести ЧМ-2019 на один год.

По словам президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB) и главы Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника, Иркутск сможет претендовать на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года, если будут даны гарантии строительства крытой ледовой арены. Сейчас у федерации нет гарантий, что в 2019 году она будет готова. Работы по строительству фактически еще не начались.

Как отметил президент федерации хоккея с мячом Владимир Матиенко, перенос Чемпионата мира по хоккею с мячом 2019 года из Иркутска в Швецию не говорит о том, что ФХМ где-то «облажалась». Федерация бенди и правительство Иркутской области серьезно настроены на то, чтобы к 2020 году построить хороший крытый стадион, который будет отвечать всем требованиям и сможет стать визитной карточкой города.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, решение о проведении ЧМ-2019 в Иркутске было принято в июле 2016 года на заседании Исполкома FIB в Черногории. Иркутск принимал Чемпионат мира среди мужских команд в 2014 году. Ранее, в 2012 году, в Сибири соревновались сильнейшие женские сборные. В феврале 2017 года столица региона приняла мировое первенство среди девушек.