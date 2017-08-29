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17:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко: Не надо привязывать строительство нового стадиона к чемпионату по бэнди

Новый стадион с полем для хоккея с мячом и конькобежными дорожками появится в Иркутске не раньше 2020 года. Об этом сообщил губернатор Приангарья Сергей Левченко в ходе своей пресс-конференции сегодня, 29 августа.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава региона попросил не привязывать строительство нового дворца спорта к проведению XXIX чемпионата по бэнди, так как Иркутская область проводила соревнования и без него. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Губернатор рассказал, что была достигнута предварительная договоренность с международной федерацией хоккея с мячом о строительстве стадиона до 2019 года. Также обсуждалось выделение федеральных средств на строительство стадиона с полем для бэнди и несколькими дорожками для конькобежцев.

«Это очень масштабный проект, он стоит около 5 млрд рублей. Мы не можем полностью профинансировать его, но работаем в этом направлении работаем. Уже вышли на ряд компаний, готовых строить “под ключ”. У нас есть шанс получить этот объект к февралю-марту 2020 года, но я не стал бы напрямую привязывать его строительство к чемпионату мира. Мы уже проводили чемпионаты и без этого дворца», — заявил Сергей Левченко.

Напомним, XXIX Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2019 году состоится в Швеции. Об этом сказал министр спорта Иркутской области Илья Резник. По его словам, это связано с тем, что в России проводится много чемпионатов и федерация Швеции попросила рассмотреть возможность перенести ЧМ-2019 на один год.

По словам президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB) и главы Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника, Иркутск сможет претендовать на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года, если будут даны гарантии строительства крытой ледовой арены. Сейчас у федерации нет гарантий, что в 2019 году она будет готова. Работы по строительству фактически еще не начались.

Как отметил президент федерации хоккея с мячом Владимир Матиенко, перенос Чемпионата мира по хоккею с мячом 2019 года из Иркутска в Швецию не говорит о том, что ФХМ где-то «облажалась». Федерация бенди и правительство Иркутской области серьезно настроены на то, чтобы к 2020 году построить хороший крытый стадион, который будет отвечать всем требованиям и сможет стать визитной карточкой города.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, решение о проведении ЧМ-2019 в Иркутске было принято в июле 2016 года на заседании Исполкома FIB в Черногории. Иркутск принимал Чемпионат мира среди мужских команд в 2014 году. Ранее, в 2012 году, в Сибири соревновались сильнейшие женские сборные. В феврале 2017 года столица региона приняла мировое первенство среди девушек.

Также напомним, в 2014 году Иркутск не оплатил взнос в размере 350 тысяч евро Международной федерации бенди (FIB) за право проведения ЧМ среди мужских команд. Затем долг городу простили. Об этом заявил президент региональной федерации бенди Владимир Матиенко. По его словам, поводом для такого решения мог послужить достойный уровень организации соревнований международного уровня.

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