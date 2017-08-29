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15:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Министерство семьи станет межведомственным координатором — Общественная палата Башкирии

УФА, 29 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Новообразованное министерство семьи, труда и соцзащиты Башкирии станет заниматься проблемами семьи в целом, полагает председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.

Сегодня, 29 августа, вышел указ главы республики Рустэма Хамитова о создании нового ведомства на базе республиканского Минтруда.

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«Скорее всего, новое ведомство будет координировать деятельности множества НКО, занимающихся проблемами семьи, а также станет межведомственным координатором между министерствами образования и молодежи, которые также ведут работу с семьями», — предположила общественница.

Кроме того, Ольга Панчихина отметила, что укрепление существующего министерства вместо создания совершенно нового ведомства — правильный шаг.

«Создание с нуля нового органа — очень затратное мероприятие. Минтруда и соцзащиты и так занимается семьями. Теперь в их ведении будут не только социально неблагополучные, но и все семьи вообще», — резюмировала она.

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