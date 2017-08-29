Министерство семьи станет межведомственным координатором — Общественная палата Башкирии

Сегодня, 29 августа, вышел указ главы республики Рустэма Хамитова о создании нового ведомства на базе республиканского Минтруда.

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«Скорее всего, новое ведомство будет координировать деятельности множества НКО, занимающихся проблемами семьи, а также станет межведомственным координатором между министерствами образования и молодежи, которые также ведут работу с семьями», — предположила общественница.

Кроме того, Ольга Панчихина отметила, что укрепление существующего министерства вместо создания совершенно нового ведомства — правильный шаг.