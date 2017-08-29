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16:58 (мск), источник: РИА Крым

Политолог рассказал, когда удастся решить кадровую проблему в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости (Крым). Окончательно решить кадровую проблему в крымской власти удастся через два-три года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил политолог, заместитель председателя Общественной палаты РК Александр Форманчук.

По его мнению, для этого необходимо создать систему подготовки собственных кадров. Сейчас же главе Крыма Сергею Аксенову приходится действовать при назначении управленцев методом проб и ошибок.

«Перед ним образовалась яма в подборе кадров: их нет. Сейчас Аксенов вынужден часто рисковать при подборе руководителя муниципального образования, доверять человеку, который еще не раскрылся. Он ему дает шанс раскрыться, а уже угадает или нет — покажет время. Надо заново создавать систему поиска (кадровых — ред.) людей, систему их подготовки, взращивания. Эта работа не на один год, Аксенов к ней только приступает… Нужно минимум еще два-три года, чтобы сделать прорыв в этом плане», — сказал Форманчук.

Политолог уверен, что в Крыму достаточно своих специалистов и им необходимо давать шанс. Однако привлечь профессионалов к управленческой работе становится сложнее — этот труд сегодня не является престижным.

«Не может быть, чтобы среди 2,5 млн жителей Республики Крым не было порядочных людей, которых можно было бы призвать в управление, дать им шанс. Но труд управленца стал не престижным. Зарплаты не очень высокие, работать на зарплату честно, добросовестно невыгодно», — заметил Форманчук.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал серьезные кадровые ротации в исполнительной власти. В частности, по его словам, заявления об увольнении по собственному желанию подали глава администрации Джанкойского района Александр Бочаров, руководитель администрации Кировского района Анатолий Покидченко, глава администрации Красногвардейского района Владимир Ганага, руководитель администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Феодосии Светлана Гевчук.

Позже Аксенов заявил, что в ближайшее время кадровые перемены могут произойти и в руководстве Алушты.

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