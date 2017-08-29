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16:15 (мск), источник: Интерфакс

В Тбилиси подтвердили подлинность диплома судьи Краснодарского края Хахалевой

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — В Тбилисском государственном университете подтвердили подлинность диплома о высшем юридическом образовании судьи Краснодарского края Елены Хахалевой, сообщил во вторник «Интерфаксу» заместитель председателя краевого Совета судей Игорь Мищенко.

«Нами получен ответ из Тбилиси о подлинности диплома Елены Хахалевой. Таким образом, информация некоторых СМИ о том, что у нее поддельный диплом о высшем юридическом образовании, не подтвердилась», — сказал Мищенко.

В начале лета широкий общественный резонанс возник из-за свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой, на которую, согласно сообщениям в социальных сетях и СМИ, было потрачено $2 млн. В том числе для молодоженов выступали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков. Гостем на мероприятии также стал Иосиф Кобзон.

Также СМИ поставили под сомнение достоверность диплома о высшем юридическом образовании судьи Хахалевой.

21 июля председатель Совета судей краевого суда Владимир Кисляк сообщил агентству «Интерфакс», что на организацию свадьбу дочери Хахалевой было потрачено около 4,5 млн рублей.

«Согласно поступившим в комиссию Совета судей ответам и копиям документов, расходы на аренду помещения для проведения торжества и праздничного банкета составили около 2 млн рублей. Расходы на организацию свадебного торжества составили порядка 2,5 млн рублей. Заказчиком услуг и лицом их оплатившим, согласно договорам, выступил отец невесты — Хахалев Роберт Оникович», — сказал Кисляк.

Таким образом, добавил он, сведения, распространенные рядом СМИ, «пока не нашли своего подтверждения».

Совет судей — это орган судейского сообщества, который занимается проведением проверок в отношении представителей судейского сообщества.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Ольга Кружалина
Ой ! Не смешите бесплатно людей ! И куда это, интересно, ''комментарии по существу'' исчезают ??
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