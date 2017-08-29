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15:39 (мск), источник: СуперОмск

Ходаков рассказал, каким будет новый созыв омского горсовета

На пресс-конференции 29 августа представитель городской избирательной комиссии Иван Ходаков поделился, каким он видит 6-й созыв омского горсовета, который омичам предстоит избрать.

В частности, Ходаков понадеялся, что горсовет будет избран при высокой явке омичей.

«Я надеюсь, что новый созыв омского горсовета будет работоспособным. Мне хочется искренне верить, что депутаты будут действовать в интересах омичей. И я продолжаю надеяться, что он будет максимально легитимно избранным в плане того, что явка избирателей у нас все-таки будет высокой. Как получится — увидим», — заявил журналистам Иван Ходаков.

Напомним, выборы в Омский городской Совет состоятся в единый день голосования — 10 сентября. На 40 мандатов ОГС претендуют более 300 выдвиженцев. Проголосовать досрочно по уважительной причине омичи могут уже с 30 августа.

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