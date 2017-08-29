Ходаков рассказал, каким будет новый созыв омского горсовета
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В частности, Ходаков понадеялся, что горсовет будет избран при высокой явке омичей.
«Я надеюсь, что новый созыв омского горсовета будет работоспособным. Мне хочется искренне верить, что депутаты будут действовать в интересах омичей. И я продолжаю надеяться, что он будет максимально легитимно избранным в плане того, что явка избирателей у нас
Напомним, выборы в Омский городской Совет состоятся в единый день голосования — 10 сентября. На 40 мандатов ОГС претендуют более 300 выдвиженцев. Проголосовать досрочно по уважительной причине омичи могут уже с 30 августа.