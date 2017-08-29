Ходаков рассказал, каким будет новый созыв омского горсовета

«Я надеюсь, что новый созыв омского горсовета будет работоспособным. Мне хочется искренне верить, что депутаты будут действовать в интересах омичей. И я продолжаю надеяться, что он будет максимально легитимно избранным в плане того, что явка избирателей у нас все-таки будет высокой. Как получится — увидим», — заявил журналистам Иван Ходаков.