Президент РТ открыл мемориальные доски Фикряту Табееву и Гумеру Усманову

Мемориальные доски видным политическим деятелям открыли в доме № 65 по ул. Большой Красной, где Табеев и Усманов прожили долгие годы. На открытии Рустам Минниханов отметил, что Фикрят Ахмеджанович и Гумер Исмагилович создали ту базу, которая позволяет нашей республике быть конкурентной.

«Наши успехи — заслуга этих людей. Мы всегда должны помнить имена деятелей, которые внесли значимый вклад в развитие нашей республики и страны», — сказал он.

Минтимер Шаймиев подчеркнул, что Фикрят Табеев и Гумер Усманов в непростое время возложили на себя все тяготы той политической жизни и в сложных условиях «строгой плановой системы сумели отстоять интересы республики».