Президент РТ открыл мемориальные доски Фикряту Табееву и Гумеру Усманову
Президент РТ Рустам Минниханов открыл мемориальные доски Фикряту Табееву и Гумеру Усманову, сообщает
Президент РТ Рустам Минниханов открыл мемориальные доски Фикряту Табееву и Гумеру Усманову, сообщает
Мемориальные доски видным политическим деятелям открыли в доме № 65 по ул. Большой Красной, где Табеев и Усманов прожили долгие годы. На открытии Рустам Минниханов отметил, что Фикрят Ахмеджанович и Гумер Исмагилович создали ту базу, которая позволяет нашей республике быть конкурентной.
«Наши успехи — заслуга этих людей. Мы всегда должны помнить имена деятелей, которые внесли значимый вклад в развитие нашей республики и страны», — сказал он.
Минтимер Шаймиев подчеркнул, что Фикрят Табеев и Гумер Усманов в непростое время возложили на себя все тяготы той политической жизни и в сложных условиях «строгой плановой системы сумели отстоять интересы республики».
Напомним, что Фикрят Табеев был первым секретарем Татарского обкома КПСС с 1960 по 1979 годы. Гумер Усманов занимал должность первого секретаря Татарского обкома КПСС с 1982 по 1989 гг.