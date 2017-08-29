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16:07 (мск), источник: АиФ Казань

Президент РТ открыл мемориальные доски Фикряту Табееву и Гумеру Усманову

Президент РТ Рустам Минниханов открыл мемориальные доски Фикряту Табееву и Гумеру Усманову, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.

Мемориальные доски видным политическим деятелям открыли в доме № 65 по ул. Большой Красной, где Табеев и Усманов прожили долгие годы. На открытии Рустам Минниханов отметил, что Фикрят Ахмеджанович и Гумер Исмагилович создали ту базу, которая позволяет нашей республике быть конкурентной.

«Наши успехи — заслуга этих людей. Мы всегда должны помнить имена деятелей, которые внесли значимый вклад в развитие нашей республики и страны», — сказал он.

Минтимер Шаймиев подчеркнул, что Фикрят Табеев и Гумер Усманов в непростое время возложили на себя все тяготы той политической жизни и в сложных условиях «строгой плановой системы сумели отстоять интересы республики».

Напомним, что Фикрят Табеев был первым секретарем Татарского обкома КПСС с 1960 по 1979 годы. Гумер Усманов занимал должность первого секретаря Татарского обкома КПСС с 1982 по 1989 гг.

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