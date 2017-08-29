Минстрой назвал зарплату главного дорожника Омской области
Омский Минстрой опубликовал объявление о конкурсе на должность главы управления дорожного комплекса при министерстве.
Омский Минстрой опубликовал объявление о конкурсе на должность главы управления дорожного комплекса при министерстве.
Ранее данный пост занимал Дмитрий Христолюбов, который получил повышение — в конце мая он стал заместителем министра строительства Омской области.
К претендентам на должность главного дорожника области предъявляется ряд требований, начиная от умения работать с компьютером и знаний законодательства, в частности, постановлений на дорожную и строительную тематику, и заканчивая навыками работ по профилю, перечень которых излагается на почти девяти листах.
Отмечается, предполагаемая заработная плата начальника дорожного комплекса составляет от 46 до 55 тысяч рублей.
Итоги конкурса планируют подвести 2 октября. Прием заявок продлится до 13 сентября.