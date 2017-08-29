Шанцев прокомментировал скандал вокруг своего пресс-секретаря
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, комментируя заявление прокуратуры о том, что руководитель его
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, комментируя заявление прокуратуры о том, что руководитель его
Ранее прокуратура Нижегородской области в ходе проверки установила, что руководитель
В свою очередь генеральный директор ООО «Созвездие Поволжья» Ирина Цыбина сообщала РИА Новости, что Скудняков ездил по договору о добровольном сотрудничестве за счет средств организаторов поездки, а помощь от областного бюджета — это лишь часть денежных средств, потраченных на организацию мероприятия.
«Мы с нашим помощником в данном случае с финансовыми ресурсами никак не связаны, потому что мы выделяли деньги не помощнику, а специальной структуре, которая проводила конкурс мировой под названием “Миссис мира”. Наша нижегородка выиграла звание “Миссис Россия”, и для того, чтобы ей туда поехать, организаторы попросили оказать помощь, мы оказали. А дальше уже кто ездил, куда ездил — это прокуратура», — сказал Шанцев РИА Новости.