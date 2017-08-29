Шанцев прокомментировал скандал вокруг своего пресс-секретаря

Источник: РИА Новости

Ранее прокуратура Нижегородской области в ходе проверки установила, что руководитель пресс-службы регионального правительства Роман Скудняков во время отпуска в декабре 2016 года с супругой и ее сестрой ездил в Китай на международный конкурс красоты «Mrs. Globe», а оплата расходов на сумму более 1 миллиона рублей была произведена из резервного фонда областного бюджета. По информации надзорного ведомства, выделенные средства на поездку за рубеж перечислены компании «Созвездие Поволжья», которая занимается организацией праздничных мероприятий по договорам, заключенным без конкурсных процедур.

В свою очередь генеральный директор ООО «Созвездие Поволжья» Ирина Цыбина сообщала РИА Новости, что Скудняков ездил по договору о добровольном сотрудничестве за счет средств организаторов поездки, а помощь от областного бюджета — это лишь часть денежных средств, потраченных на организацию мероприятия.