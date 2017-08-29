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17:18 (мск), источник: Pro Город Самара

Глава города Олег Фурсов принял участие в экологической акции на Воронежских озерах

Посадка липовой аллеи и выпуск в озеро живой рыбы внезапно переросли в оживлённую дискуссию с жителями микрорайона.

29 августа парк на Воронежских озёрах посетил глава областной столицы Олег Фурсов. Вместе с волонтёрами и представителями «Русского географического общества» он высадил несколько молодых саженцев липы и пополнил популяцию рыбы в Верхнем озере. В скором времени начнутся работы по реконструкции данной рекреационной зоны. В рамках проекта реконструкции будут организованы пешеходные, велосипедные дорожки, скейт-парк, стадион и набережная.

 — Сегодня мы, помимо всего прочего, проанонсировали будущие общественные слушания, в рамках которых мы выясним у жителей, что здесь им нужно. На следующий год мы планируем начать полномасштабные ремонтные работы, — рассказал глава города Олег Фурсов.

На очистку одного озера был потрачен почти 1 миллион рублей, вывезено 20 000 кубометров мусора, и уже следующее озеро ждёт своей очереди.

4 новенькие липы и 8 карпов стали новыми официальными обитателями Воронежских озёр и жителями Промышленного района. А в скором времени они будут наблюдать за масштабным ремонтом в их новом «доме».

Как сообщили нам представители администрации, на очистку одного озера был потрачен почти 1 миллион рублей, вывезено 20 000 кубометров мусора, и уже следующее озеро с нетерпением ждёт своей очереди. Сметная стоимость проекта реконструкции варьируется от 140 до 155 миллионов рублей.

Акция получила общественный отклик — местные жители вышли поблагодарить администрацию за организацию городского пространства, а также задать свой вопрос главе города. Олег Фурсов отметил, что диалог в целом вышел конструктивным: были сделаны пометки о парковках, состоянии детских площадок и грядущих общественных слушаниях. Олег Борисович выслушал пожелания горожан и раздал соответствующие указания своим помощникам.

Стоит отметить, что в акции активное участие принимал председатель Самарского областного отделения Русского географического общества Габибула Хасаев и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

 — Наше отделение активно сотрудничает с администрацией городского округа Самара. Члены русского географического общества — студенты СГЭУ — участвовали в очистке озера и территории парка. Сейчас главное — заниматься формированием активного экологического поведения и воспитывать поколение бережного отношения к природе, а такие акции этому способствуют, — рассказал Габибула Хасаев.

 — Хочется отметить, что заинтересованность граждан говорит об успешности наших начинаний и планов. Все наши программы — «Генеральная уборка» и «Комфортная среда» — будут доведены до успешного завершения как в городе, так и в области в целом, — отметил Павел Покровский.

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