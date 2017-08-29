Тирасполь предлагает вывести переговоры на новую международную площадку
Приднестровье намерено представить на рассмотрение России два новых предложения по переговорному процессу.
Приднестровье намерено представить на рассмотрение России два новых предложения по переговорному процессу.
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье готовит Российской Федерации два предложения по переговорному процессу, одно из которых предполагает возможность вывести его на новый международный уровень — на площадку ООН. Об этом сказал журналистам лидер Приднестровья Вадим Красносельский в ходе
«Если мы наблюдаем стагнацию переговорного процесса в формате “5+2”, почему мы не можем предложить вывести его на новую площадку — на уровень ООН, где будут слышать наш голос и будут решать наши проблемы», — аргументировал решение Красносельский.
Он уточнил, что всего готовится два предложения. Первое касается недопустимости односторонних ограничительных мер против Приднестровья и против его многонационального народа, второе — организации на площадке ООН переговорного процесса по Приднестровью.
Он высказался также по поводу обращения Молдовы в ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку дня 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи, которая начнется 12 сентября.
«Это внутреннее дело Молдовы, куда обращаться. И с точки зрения законов Молдовы они имеют на это право. Но какое это имеет отношение к мирному существованию? Формально по закону они правы, но с точки зрения мирного существования — нет», — считает Красносельский.