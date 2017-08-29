Тирасполь предлагает вывести переговоры на новую международную площадку

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье готовит Российской Федерации два предложения по переговорному процессу, одно из которых предполагает возможность вывести его на новый международный уровень — на площадку ООН. Об этом сказал журналистам лидер Приднестровья Вадим Красносельский в ходе пресс-конференции.

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«Если мы наблюдаем стагнацию переговорного процесса в формате “5+2”, почему мы не можем предложить вывести его на новую площадку — на уровень ООН, где будут слышать наш голос и будут решать наши проблемы», — аргументировал решение Красносельский.

Он уточнил, что всего готовится два предложения. Первое касается недопустимости односторонних ограничительных мер против Приднестровья и против его многонационального народа, второе — организации на площадке ООН переговорного процесса по Приднестровью.

Он высказался также по поводу обращения Молдовы в ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку дня 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи, которая начнется 12 сентября.