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18:02 (мск), источник: Sputnik.md

Тирасполь предлагает вывести переговоры на новую международную площадку

Приднестровье намерено представить на рассмотрение России два новых предложения по переговорному процессу.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье готовит Российской Федерации два предложения по переговорному процессу, одно из которых предполагает возможность вывести его на новый международный уровень — на площадку ООН. Об этом сказал журналистам лидер Приднестровья Вадим Красносельский в ходе пресс-конференции.

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«Если мы наблюдаем стагнацию переговорного процесса в формате “5+2”, почему мы не можем предложить вывести его на новую площадку — на уровень ООН, где будут слышать наш голос и будут решать наши проблемы», — аргументировал решение Красносельский.

Он уточнил, что всего готовится два предложения. Первое касается недопустимости односторонних ограничительных мер против Приднестровья и против его многонационального народа, второе — организации на площадке ООН переговорного процесса по Приднестровью.

Он высказался также по поводу обращения Молдовы в ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку дня 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи, которая начнется 12 сентября.

«Это внутреннее дело Молдовы, куда обращаться. И с точки зрения законов Молдовы они имеют на это право. Но какое это имеет отношение к мирному существованию? Формально по закону они правы, но с точки зрения мирного существования — нет», — считает Красносельский.

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