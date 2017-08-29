Челябинск готовится к интернет-встрече с Владимиром Путиным
В самой большой и новой школе областного центра пройдет телемост с Президентом.
В самой большой и новой школе областного центра пройдет телемост с Президентом.
В День знаний Владимир Путин проведет Всероссийский открытый урок. Шанс задать вопрос главе государства получат и челябинцы. В этом поможет «волшебный шкаф», который уже настроили и установили в «Парковом», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«В данном коммуникационном шкафу расположен кабель, который приходит сюда, в эту школу, и к нему подключается уже коммутатор», — показывает Алексей Осинцев, начальник отдела капитального строительства челябинского филиала ПАО «Ростелеком».
Защищенный
«Здесь организован канал пропускной способностью 1 Гбит в секунду по передовой технологии, именно по оптическому волокну. Что позволит как обеспечить высокое качество картинки, широкую полосу пропускания, так и, что несомненно важно в сегодняшней нашей ситуации, защиту передаваемого сигнала, защиту информации», — отмечает Алексей Осинцев, начальник отдела капитального строительства челябинского филиала ПАО «Ростелеком».
Также участникам форума прямо с земной орбиты «позвонят» космонавты с МКС.