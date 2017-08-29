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19:57 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинск готовится к интернет-встрече с Владимиром Путиным

В самой большой и новой школе областного центра пройдет телемост с Президентом.

В День знаний Владимир Путин проведет Всероссийский открытый урок. Шанс задать вопрос главе государства получат и челябинцы. В этом поможет «волшебный шкаф», который уже настроили и установили в «Парковом», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«В данном коммуникационном шкафу расположен кабель, который приходит сюда, в эту школу, и к нему подключается уже коммутатор», — показывает Алексей Осинцев, начальник отдела капитального строительства челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Защищенный Wi-Fi, образцовый звук, HD-качество картинки. Все должно быть идеально. В программе образовательного форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» — лекции и мастер-классы. Главная студия откроется в Ярославле, куда 1 сентября приедет Президент Владимир Путин. Всего необычный проект объединит 24 города России.

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«Здесь организован канал пропускной способностью 1 Гбит в секунду по передовой технологии, именно по оптическому волокну. Что позволит как обеспечить высокое качество картинки, широкую полосу пропускания, так и, что несомненно важно в сегодняшней нашей ситуации, защиту передаваемого сигнала, защиту информации», — отмечает Алексей Осинцев, начальник отдела капитального строительства челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Также участникам форума прямо с земной орбиты «позвонят» космонавты с МКС.

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