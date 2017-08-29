ЦИК решил: выборы в Молдове пройдут в ноябре
Центральная избирательная комиссия во вторник утвердила дату голосования еще в трех населенных пунктах Молдовы.
Центральная избирательная комиссия во вторник утвердила дату голосования еще в трех населенных пунктах Молдовы.
КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы на заседании во вторник утвердили 19 ноября этого года датой местных выборов еще в трех населенных пунктах страны.
Таким образом, в этот день выбирать примаров будут в Сынджере, входящий в состав муниципия Кишинэу, в коммуне Берлинць Бричанского района и в селе Каэприяна Страшенского района.
Ранее ЦИК одобрил проведение 19 ноября местных выборов в других населенных пунктах.
Так, голосование пройдет в селе Фундурий Ной Глодянского района, в коммуне Штефэнешты Флорештского района, в коммуне Плопь Кантемирского района, в коммуне Сэрэтень района Леова, в коммуне Гиличень Теленештского района, а также в коммуне Лэпушна Хынчештского района.