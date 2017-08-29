Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать драконов: новый образ Тимошенко насмешил Сеть - СМИ
Заставившему пассажиров умываться зеленкой таксисту отомстили
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
58-летняя Гузеева показала располневшее тело в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
СМИ: в СИЗО, где убили Алену Порошенко, нашли запрещенный портрет
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Солнечное затмение над США
18:04 (мск), источник: Sputnik.md

ЦИК решил: выборы в Молдове пройдут в ноябре

Центральная избирательная комиссия во вторник утвердила дату голосования еще в трех населенных пунктах Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы на заседании во вторник утвердили 19 ноября этого года датой местных выборов еще в трех населенных пунктах страны.

Читайте также
Додон не узнал причины объявления Рогозина персоной нон грата

Таким образом, в этот день выбирать примаров будут в Сынджере, входящий в состав муниципия Кишинэу, в коммуне Берлинць Бричанского района и в селе Каэприяна Страшенского района.

Ранее ЦИК одобрил проведение 19 ноября местных выборов в других населенных пунктах.

Так, голосование пройдет в селе Фундурий Ной Глодянского района, в коммуне Штефэнешты Флорештского района, в коммуне Плопь Кантемирского района, в коммуне Сэрэтень района Леова, в коммуне Гиличень Теленештского района, а также в коммуне Лэпушна Хынчештского района.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сделан прогноз числа жертв в случае мощного землетрясения в Молдове
Тирасполь предлагает вывести переговоры на новую международную площадку
ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие»
Трамп прокомментировал ракетный запуск КНДР
Бывший зампред ЦБ Алексашенко решил не возвращаться в Россию
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
К делу Серебренникова подключили ФСБ
Мария Шарапова потеряла $100 млн за последний год
Суд смягчил наказание соучастнику теракта на Дубровке Закаеву
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
АВТОВАЗ раззадорил поклонников Lada 4x4 странной фотографией В соцсети «ВКонтакте» официальная группа марки Lada опубликовала фотографию некоего интерьера, похожего на доработанный салон внедорожника Lada 4x4
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют выработке этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь