ЦИК решил: выборы в Молдове пройдут в ноябре

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы на заседании во вторник утвердили 19 ноября этого года датой местных выборов еще в трех населенных пунктах страны.

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Таким образом, в этот день выбирать примаров будут в Сынджере, входящий в состав муниципия Кишинэу, в коммуне Берлинць Бричанского района и в селе Каэприяна Страшенского района.

Ранее ЦИК одобрил проведение 19 ноября местных выборов в других населенных пунктах.