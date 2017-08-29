Бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко отказался возвращаться в Россию
После появления сообщений о возбуждении уголовного дела Сергей Алексашенко решил не ездить в Россию. Дело возбудили
После появления сообщений о возбуждении уголовного дела Сергей Алексашенко решил не ездить в Россию. Дело возбудили
Бывший первый заместитель главы Банка России и
«Знаете, если на сцене висит ружье, то оно в третьем акте обязательно должно выстрелить. Если в отношении меня произнесено словосочетание “уголовное дело”, то, видимо,
23 августа «Московский комсомолец» («МК») сообщил, что Алексашенко был задержан в аэропорту Домодедово при попытке вывезти из страны незадекларированные советские ордена. Сославшись на сообщение таможни аэропорта, «МК» написал, что против Алексашенко возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей).
Сам Алексашенко тогда сообщил РБК, что его никто не задерживал и он находится за границей. Позднее на странице экономиста в сети Twitter появилась запись: «Не арестован. Последние две недели я не в России», а начальник Домодедовской таможни Александр Берзан опроверг РБК причастность своих подчиненных к задержанию Алексашенко.
Во время одного из таких досмотров Алексашенко, по его словам, поинтересовался у таможенника, что именно у него ищут.
«Он честно сказал: “Был сигнал из дружественной спецслужбы, что вы везете большую сумму денег”. То есть у нас есть большое количество людей во власти, которые считают, что оппозиция финансируется
Бывший зампред ЦБ признался, что пока не представляет, как долго он будет оставаться вдали от России.
До тех пор, пока я не пойму, что поездка в Россию для меня не сопряжена с опасностью, я воздержусь от поездок в Россию.