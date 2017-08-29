Глава администрации Симферополя и его замы написали заявления об увольнении

Источник: РИА "Новости"

«Только что глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Его обязанности пока будет исполнять заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Александрова Галина Викторовна», — написал Аксенов.

Ранее глава Крыма заявил, что возможные кадровые перестановки в руководстве Симферополя не являются самоцелью, но вопрос замены кадров может встать, если чиновники будут плохо работать.

Среди основных проблем, которые, по мнению главы республики, плохо решаются в Симферополе — чистота улиц и вывоз мусора из города, работа общественного транспорта, стихийная торговля, слабый уровень организации работы и обратной связи чиновников и депутатов с населением.

«Проблем скопилось немало, многие из них требуют срочного решения. Городом должен руководить опытный управленец, хозяйственник, способный работать системно, выдерживать экстремальный темп работы, быстро принимать правильные, возможно, нестандартные решения, брать на себя ответственность за ситуацию в городе. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы», — написал Аксенов.

Он добавил, что заявления об увольнении по собственному желанию написали первый заместитель главы администрации города Симферополя Александр Овдиенко и заместитель главы администрации города Симферополя Юрий Тур.

Геннадий Бахарев возглавлял городскую администрацию Симферополя с конца 2014 года, до этого возглавлял совет и администрацию Железнодорожного района города.