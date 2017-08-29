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17:40 (мск), источник: РИА Новости

Глава администрации Симферополя и его замы написали заявления об увольнении

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья; также заявления об увольнении по собственному желанию написали его первый заместитель и заместитель, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

«Только что глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Его обязанности пока будет исполнять заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Александрова Галина Викторовна», — написал Аксенов.

Ранее глава Крыма заявил, что возможные кадровые перестановки в руководстве Симферополя не являются самоцелью, но вопрос замены кадров может встать, если чиновники будут плохо работать.

Среди основных проблем, которые, по мнению главы республики, плохо решаются в Симферополе — чистота улиц и вывоз мусора из города, работа общественного транспорта, стихийная торговля, слабый уровень организации работы и обратной связи чиновников и депутатов с населением.

«Проблем скопилось немало, многие из них требуют срочного решения. Городом должен руководить опытный управленец, хозяйственник, способный работать системно, выдерживать экстремальный темп работы, быстро принимать правильные, возможно, нестандартные решения, брать на себя ответственность за ситуацию в городе. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы», — написал Аксенов.

Он добавил, что заявления об увольнении по собственному желанию написали первый заместитель главы администрации города Симферополя Александр Овдиенко и заместитель главы администрации города Симферополя Юрий Тур.

Геннадий Бахарев возглавлял городскую администрацию Симферополя с конца 2014 года, до этого возглавлял совет и администрацию Железнодорожного района города.

Аксенов в понедельник объявил об предстоящих отставках руководства администрации и горсовета Феодосии, трех районов республики, а также о введении контроля за работой администрации Алушты. В июле по требованию главы Крыма заявление об отставке подал глава администрации Ялты.

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