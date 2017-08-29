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17:45 (мск), источник: Volga News

Губернатор принял участие в выборной конференции областной организации ветеранов

Во вторник, 29 августа, в Самаре прошла VIII внеочередная выборная конференция Самарской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В работе форума принял участие губернатор Николай Меркушкин.

Источник: РИА "Новости"

Более 400 делегатов от ветеранских организаций городов и районов области избрали на конференции новые составы руководящих органов, наметили планы дальнейшей работы по социальной защите ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи, утвердили изменения и дополнения в устав.

В частности, делегаты утвердили новое название организации — отныне она называется «Самарская областная организация ветеранов», также введено новое звание «Почетный член организации».

Главным вопросом повестки дня стало избрание высшего должностного лица — председателя ветеранской организации. Напомним, предыдущий руководитель совета — Иван Сахаров — ушел из жизни в июле 2017 года.

На обсуждение была вынесена кандидатура председателя регионального отделения общероссийской организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», руководителя сектора военно-патриотического воспитания молодежи «Союза генералов Самары», члена совета при губернаторе по развитию местного самоуправления, участника войны в Афганистане, генерал-майора авиации Николая Хохлунова.

«Николай Петрович начатое дело всегда доводит до конца», — поддержал кандидатуру Хохлунова председатель самарской городской организации ветеранов ВВС Вячеслав Клюкин.

«Хороший руководитель и организатор. Он понимает людей и умеет принимать правильные решения», — отозвался о кандидате герой России, почетный гражданин Самарской области, председатель «Союза генералов Самары» Александр Баранов.

«Нашему Союзу генералов жалко отпускать Николая Петровича, — продолжил генерал армии. — Но мы понимаем, что он будет полезен региону и станет мощной опорой для губернатора и правительства Самарской области. Нам всем надо его поддержать, помогать ему и работать вместе с ним».

Главным вопросом повестки дня стало избрание высшего должностного лица — председателя ветеранской организации. Предыдущий руководитель совета — Иван Сахаров — ушел из жизни в июле.

Николая Хохлунова поддержал и Герой России, депутат Государственной думы РФ Игорь Станкевич. Он напомнил, что ветеранская организация региона объединяет почти 740 тыс. ветеранов, пенсионеров и лиц пожилого возраста и является одной из лучших в стране. Задача нового руководителя — сохранить традиции и придать новый импульс развитию организации. По мнению Игоря Станкевича, генерал Хохлунов с этом справится.

«Всем видно, что организация находится на подъеме, давайте вместе сделаем, чтобы она стала еще лучше и поддержим Николая Петровича», — обратился к присутствующим Герой России.

В ходе открытого голосования новым председателем Самарской областной организации ветеранов единогласно был избран Николай Хохлунов.

В ответном слове генерал-майор в отставке подчеркнул, что ветеранам необходимо чувство уверенности в завтрашнем дне и важно ощущать свою нужность обществу. В этой связи он обозначил направления, где опыт и знания старшего поколения нужны как никогда. Прежде всего, это участие в военно-патриотическом воспитания молодежи.

«Патриотическая работа должна стать нашей целью», — сказал Николай Хохлунов и добавил, что ветеранские организации должны стать центром противодействия тем, кто манипулирует российской молодежью.

Также он выразил уверенность, что ветераны Самарской области не только сохранят, но и приумножат то, что сделано в предыдущие годы.

«Нам необходимо продолжать все проекты, которые стали нашей визитной карточкой и благодаря которым организация становилась победителем, в том числе президенских конкурсов», — отметил Николай Хохлунов.

Отдельно он призвал членов организации активно участвовать в реформе местного самоуправления, которая ведется в регионе по инициативе губернатора Николая Меркушкина.

«Сейчас создаются общественные советы микрорайонов, что дает нам уникальную возможность в каждом микрорайоне создать как минимум одну ячейку ветеранской организации. Мы уверены, что Николай Иванович и главы районов помогут нам в этом», — сказал глава организации.

Отметим, что региональная ветеранская структура включает в себя 10 городских и 27 районных советов, 1022 первичных организации, 38 организаций, входящих в совет на правах коллективных членов.

Как подчеркнул в своем выступлении, губернатор Николай Меркушкин, ветеранская организация — это мощная сила, способная решить любую задачу.

Для области важно работать с силой, которая отражает интересы общества и способна сформировать такую атмосферу, которая будет двигать общество вперед и укреплять позиции региона и страны в целом.
Николай Меркушкин

«Мы будем вас поддерживать, мы всегда будем с вами рядом, — продолжил под аплодисменты Николай Меркушкин. — Без вашего опыта никто так профессионально и глубоко не сможет донести до людей о том, что происходит сегодня в мире, и никто правильно не объяснит молодежи, как они должны себя вести».

Губернатор высказал уверенность, что патриотическая работа, которую ведут ветераны, принесет плоды, и молодежь будет гордиться своими прадедами и дедами, которые защитили страну во время войны и восстанавливали ее в послевоенное время, будут гордиться историей России.

«Без вас сделать это практически невозможно», — подчеркнул губернатор.

В рамках конференции Николай Меркушкин почетными грамота и благодарностями отметил работу представителей ветеранских организаций региона. Три человека за успехи в решении социальных вопросов ветеранов, за военно-патриотическое воспитание молодежи были награждены почетным знаком «За заслуги в развитии ветеранского движения».

Среди них — член совета ветеранов исполнительных органов власти Людмила Белова. Она подчеркнула: все, что сегодня было произнесено на форуме, будет реализовано.

«Пока есть силы, мы будем работать, — обратилась она к Николаю Меркушкину. — И сделаем все, чтобы ваши инициативы реализовывались. Вместе у нас обязательно все получится».

Любовь Воробьева и Антонина Лялина из Сызрани также удостоились высокой награды. Обе поблагодарили главу региона за те изменения, которые произошли за последние годы в их городе.

«С вашим приходом, Николай Иванович, Сызрань изменилась в лучшую сторону, — констатировала Любовь Воробьева. — Лучше стали дороги, построены мосты. Отдельное вам спасибо вам за ледовый дворец и за стадион».

«Сызрань превращается в цветущий сад», — резюмировала Антонина Лялина.

Успехов в работе новому руководителю ветеранской организации региона пожелал председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Он, в частности, сказал: «От работы ветеранских организаций во многом будет зависеть успех при решении тех задач, которые ставит губернатор Николай Иванович Меркушкин как высшее должностное лицо региона».

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