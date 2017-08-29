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19:13 (мск), источник: Sputnik.by

Польская делегация отправилась прямиком из аэропорта в парламент

Начался трехдневный визит в Минск польской парламентской делегации во главе с вице-маршалом сейма Ришардом Терлецким.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Откровенно и качественно обсудить всевозможные темы призвал членов парламентской делегации польского сейма заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук.

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Польская парламентская делегация во главе с вице-маршалом сейма Ришардом Терлецким прибыла во вторник в Беларусь с трехдневным визитом. В составе делегации, помимо представителей сейма, в Минск также приехал заместитель министра развития Польши Витольд Словик. Сразу из аэропорта польская делегация приехала в Палату представителей.

«Я надеюсь, что визит будет наполнен хорошими эффективными встречами, новыми контактами. Надеюсь, мы сможем очень откровенно и качественно пообсуждать разные темы. Понятно, что решить все вопросы одновременно в ходе одной встречи невозможно, но мы обязаны продвигать вперед и повышать эффективность наших отношений. Во всяком случае, мы настроены на конструктивный диалог, и рассчитываем, что он будет взаимным», — заявил Пирштук.

И Пирштук, и Терлецкий с удовлетворением отметили, что в последнее время двусторонние контакты активизировались. Оба говорили об общей истории и заинтересованности в добрососедстве.

Польская парламентская делегация во главе с вице-маршалом сейма Ришардом Терлецким на встрече в парламенте.

«Сложилось, что Польша и Беларусь функционируют в разных политических сферах, зонах. Но мир меняется и неизвестно, что нас ждет впереди. Но прежде всего мы соседи. Для нас Беларусь является важным соседом. Нас объединяет совместная история и культура, похожесть наших языков, а также близкие контакты между представителями наших государств. Даже если происходят события, которые вызывают беспокойство — либо на Западе, либо на Востоке — по отношению к нам, мы должны работать над тем, чтобы наши контакты все равно углублялись», — заявил Терлецкий.

По словам польского парламентария, стороны должны работать на совместную перспективу развития двусторонних отношений.

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