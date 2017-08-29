Аксенов: Симферополем должен руководить опытный управленец и хозяйственник

Источник: РИА "Новости"

«Проблем скопилось немало, многие из них требуют срочного решения. Городом должен руководить опытный управленец, хозяйственник, способный работать системно, выдерживать экстремальный темп работы, быстро принимать правильные, возможно, нестандартные решения, брать на себя ответственность за ситуацию в городе», — отметил руководитель региона.

Аксенов добавил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), во вторник глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Его обязанности пока будет исполнять заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Галина Александрова.