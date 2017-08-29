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17:54 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: Симферополем должен руководить опытный управленец и хозяйственник

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости (Крым). На пост главы администрации Симферополя должен прийти опытный управленец, способный системно работать и быстро принимать решения. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя отставку градоначальника крымской столицы Геннадия Бахарева.

Источник: РИА "Новости"

«Проблем скопилось немало, многие из них требуют срочного решения. Городом должен руководить опытный управленец, хозяйственник, способный работать системно, выдерживать экстремальный темп работы, быстро принимать правильные, возможно, нестандартные решения, брать на себя ответственность за ситуацию в городе», — отметил руководитель региона.

Аксенов добавил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), во вторник глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Его обязанности пока будет исполнять заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Галина Александрова.

Также заявления об отставке подали два заместителя Бахарева — Александр Овдиенко и Юрий Тур.

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