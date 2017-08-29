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18:15 (мск), источник: РИА Крым

Константинов рассказал, что вызвало ротации в крымской власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости (Крым). Спикер Государственного совета Республики Владимир Константинов поддержал решение главы Крыма Сергея Аксенова о кадровых ротациях в исполнительной власти. Об этом он заявил в эфире радио «Спутник в Крыму».

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«Решение главы Республики появилось не спонтанно, это результат глубокого анализа и большой кропотливой работы, которая проводилась до этого времени, в том числе на партийном уровне. Это наше консолидированное мнение», — подчеркнул Константинов.

По его словам, еще год назад в период предвыборной кампании в Госдуму РФ проводилось исследование общественного мнения, во время которого крымчане выразили недоверие отстраненным руководителям, назвав их работу неудовлетворительной. Тогда главам муниципалитетов дали время на исправление ошибок. Однако к «последнему китайскому предупреждению» руководителей исполнительной и законодательной власти Республики они не прислушались.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Одна из причин (кадровых решений — ред.) — низкая эффективность работы, низкая энергоотдача. Они воспринимают должность как подарок за заслуги и не относятся к работе фанатично, как должно быть, — подчеркнул Константинов. — С этими людьми встречать выборы 2018 года не представляется возможным.

Кроме того, некоторые руководители органов исполнительной власти на местах невнимательно относились к реализации на территории их городов и районов проектов ФЦП, отметил Константинов.

«Некоторые даже не знают, кто строит и почему они не соблюдают сроки. Это удивительно! Я даже представить не мог, что органы власти будут так относиться к колоссальным инвестициям и проектам, которые реализуются на местах. И по срыву многих объектов они приложили руку, руководители, о которых мы сегодня говорим, — заявил Константинов. — Это пренебрежение было очевидно, поэтому у главы не оставалось никаких других рычагов, кроме кадровой смены».

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в понедельник глава Республики Сергей Аксенов анонсировал серьезные кадровые ротации в исполнительной власти. В частности, он заявил, что заявления об увольнении по собственному желанию подали глава Джанкойского района Александр Бочаров, руководитель администрации Кировского района Анатолий Покидченко, глава администрации Красногвардейского района Владимир Ганага, руководитель администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Феодосии Светлана Гевчук.

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