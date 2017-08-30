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09:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация перенесла срок ремонта гимназии № 1 на лето 2018 года

Нижегородская администрация перенесла срок ремонта гимназии № 1 на лето 2018 года. Эту информацию НИА «Нижний Новгород» подтвердили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода 29 августа 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

В июле 2017 года сообщалось, что департамент образования планирует закрыть гимназию на ремонт осенью текущего года, а учеников перевести в другие общеобразовательные заведения. Сегодня в департаменте образования отметили, что сроки ремонта изменились.

«Действительно, планировалось начать ремонт в здании гимназии за счет средств областного бюджета, для чего была полностью подготовлена вся проектно-сметная документация. Однако позже было принято решение пересмотреть приоритеты и направить 54 млн рублей, полученные за счет межбюджетных трансфертов, на ремонт двух зданий, в которых планируется организовать детские сады», — рассказали в администрации.

В департаменте также подчеркнули, что капитальный ремонт гимназии планируется провести летом 2018 года, когда школьники будут на каникулах.

«Администрация города намерена написать заявку на выделение необходимых на ремонт средств из областного бюджета. Предварительно на ремонт гимназии № 1 необходимо около 27 млн рублей», — добавили в мэрии.

Напомним, что на пл. Минина, в районе гимназии № 1, в июне 2018 года будет организована фан-зона для болельщиков к ЧМ-2018. Площадь фан-зоны вместе с прилегающими территориями, согласно техзаданию, составит 6 га. Она будет рассчитана на 15 тысяч человек. В связи с этим, в частности, рассматривается возможность переноса места празднования Дня города в 2018 году.

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