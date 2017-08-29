Смольский ушел из ГВПК, попав под сокращение
Смольский был назначен президентом заместителем председателя Государственного
Смольский был назначен президентом заместителем председателя Государственного
МИНСК, 29 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о сокращении должности одного зампредседателя Государственного
Документ, которым в ГВПК упраздняется данная должность, белорусский лидер подписал во вторник 29 августа.
«Геннадий Смольский освобожден от должности заместителя председателя Государственного
Ранее стало известно, что из Совета Министров ушли шесть замминистров: двое попали под сокращение, трое перешли на работу к другому нанимателю и один был уволен.
Смольский был назначен президентом заместителем председателя Государственного