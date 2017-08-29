Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
Заставившему пассажиров умываться зеленкой таксисту отомстили
Ксению Собчак возмутило сделанное тайком видео ее сына
Риелторы фиксируют рекордный спрос на аренду квартир
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
От «Катрины» до «Харви»: выучили ли в США уроки 2005 года?Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро прибывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда ураган «Катрина» обрушился на США
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: в СИЗО, где убили Алену Порошенко, нашли запрещенный портрет
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Муссонные наводнения в Южной Азии
19:19 (мск), источник: Sputnik.by

Смольский ушел из ГВПК, попав под сокращение

Смольский был назначен президентом заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета 13 июня текущего года.

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о сокращении должности одного зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Читайте также
Правительство освободило от должностей 6 замминистров

Документ, которым в ГВПК упраздняется данная должность, белорусский лидер подписал во вторник 29 августа.

«Геннадий Смольский освобожден от должности заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета в связи с сокращением численности работников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что из Совета Министров ушли шесть замминистров: двое попали под сокращение, трое перешли на работу к другому нанимателю и один был уволен.

Смольский был назначен президентом заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета 13 июня текущего года. Таким образом, он проработал на руководящем посту в ведомстве всего два с половиной месяца.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Минске покажут шоу поющих фонтанов и воздушных шаров
Марзалюк: и гимназии, и лицеи в Беларуси останутся
ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие»
Трамп прокомментировал ракетный запуск КНДР
Бывший зампред ЦБ Алексашенко решил не возвращаться в Россию
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
К делу Серебренникова подключили ФСБ
Мария Шарапова потеряла $100 млн за последний год
Суд смягчил наказание соучастнику теракта на Дубровке Закаеву
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Премьера нового поколения Porsche Cayenne: онлайн-трансляция Совсем скоро мы увидим новый Porsche Cayenne, но уже кое-что о нём знаем
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют выработке этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь