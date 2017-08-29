Смольский ушел из ГВПК, попав под сокращение

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о сокращении должности одного зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

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Документ, которым в ГВПК упраздняется данная должность, белорусский лидер подписал во вторник 29 августа.

«Геннадий Смольский освобожден от должности заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета в связи с сокращением численности работников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что из Совета Министров ушли шесть замминистров: двое попали под сокращение, трое перешли на работу к другому нанимателю и один был уволен.