Замглавы Темрюка уволен из-за утраты доверия после сюжета на канале «Россия 24»

«Поводом для проверки послужило обращение к заместителю генпрокурора РФ Андрею Кикотю и сюжет одного из телеканалов о нарушении прав предпринимателя», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в 2013 году соучредителем ООО СК «Гермес», которое строило часть корпусов ЖК «Плеяды», стал родной брат замглавы Темрюкского городского поселения Вадима Шабалина. Чиновник на протяжении всего строительства руководил сотрудниками администрации города, которые контролировали ввод ЖК в эксплуатацию, и отслеживал подготовку документов о выдаче разрешения на ввод здания.

«В нарушение требований антикоррупционного законодательства чиновник о возможном возникновении конфликта интересов в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению, а также непосредственному руководителю не сообщил. Прокурор вынес главе Темрюкского городского поселения представление по данному факту, по результатам рассмотрения которого муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия», — заключили в Генпрокуратуре.

В сюжете программы «Дежурная часть» на канале «Россия 24» говорится, что к журналистам обратился коммерсант из Темрюка Роман Коновец — застройщик ЖК «Плеяды». Он заявил, что был вынужден отдать половину своего бизнеса родственнику вице-мэра города. Сотрудники мэрии якобы требовали ввести в состав учредителей его фирмы младшего брата Вадима Шабалина, студента морской академии Сергея, а в противном случае — заморозить стройку.