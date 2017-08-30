Общественная палата назвала бесперспективным перенос начала учебного года

Источник: РИА "Новости"

Законопроект был внесен в Госдуму 29 августа. Его авторы — депутаты от ЛДПР Вадим Деньгие, Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и Борис Чернышов. В пояснительной указывается, что данная инициатива связана с климатическими особенностями России.

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Гурцкая выразила уверенность, что ОП во время процедуры общественных слушаний даст «отрицательное заключение» на данный проект.

«Мне трудно представить, что кто-то серьезно отнесется к такой инициативе. Это как с темой переноса столицы — громко, ярко, бесперспективно», — заявила Гурцкая. Она подчеркнула, что в России существует единое образовательное пространство, поэтому и учебный год начинается в один день. По ее мнению, этот день — один из «объединяющих наше общество символов».