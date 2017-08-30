Ким Чен Ын назвал последнее ракетное испытание КНДР «прелюдией» к удару по Гуаму

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Также власти КНДР подтвердили, что испытали накануне баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». При запуске присутствовал и сам Ким Чен Ын, отмечает агентство «Ёнхап».

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В ночь на вторник КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

Северокорейская ракета пролетела над Японией впервые с 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой «Тэпходон-2».